Non ho mai… 4: in un video il cast parla della prossima stagione

In un video diffuso durante l'evento TUDUM, il cast di Non ho mai... 4 svela qualche dettaglio della nuova stagione e un arrivo a sorpresa.

Non ho mai... 4 arriverà prossimamente sugli schermi di Netflix e un video condiviso durante l'evento TUDUM svela l'arrivo nel cast di Michael Cimino.

Nel filmato Maitreyi Ramakrishnan, Jaren Lewinson e Darren Barnet stanno discutendo delle puntate inedite dell'ultima stagione della serie, quando si svela la new entry.

Nella stagione 4 di Non ho mai... Michael Cimino avrà la parte di Ethan, un giovane che sembra in grado di conquistare l'attenzione e il cuore delle studentesse del liceo Sherman Oaks High.

La comedy Non ho mai..., creata da Mindy Kaling e Lang Fisher, ha come protagonista Maitreyi Ramakrishnan nel ruolo, appunto, di Devi.

La teenager indiano-americana affronta la pressione legata alla sua vita a casa, tra cui la perdita dell'amato padre, senza dimenticare un complicato triangolo sentimentale, amicizie in fase di sviluppo e confusione emotiva interiore. La voce narrante dello show è quella di John McEnroe, mentre nel cast ci sono anche Poorna Jagannathan, Richa Moorjani, Jaren Lewison, Darren Barnet, Lee Rodriguez e Ramona Young. Lo show è prodotto da Kaling e Fisher, che ha inoltre il ruolo di showrunner. La serie Non ho mai..., come già annunciato da Netflix, si concluderà con la stagione 4.