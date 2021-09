Non essere cattivo: il film con Luca Marinelli e Alessandro Borghi stasera su Rai Movie

Stasera su Rai Movie, alle 21:10, va in onda Non essere cattivo, ultimo film di Claudio Caligari, interpretato da Luca Marinelli e Alessandro Borghi.

Stasera su Rai Movie (canale 24 del digitale terrestre) continua la programmazione dedicata a Venezia 78: alle 21:10 l'appuntamento è con Luca Marinelli e Alessandro Borghi e con Non essere cattivo, presentato Fuori Concorso alla 72ma Mostra del Cinema in Laguna, ultimo film di Claudio Caligari, morto nel maggio del 2015, mentre il suo lavoro era ancora in fase di montaggio.

Non essere cattivo: Luca Marinelli in un'immagine tratta dal film

Ambientato negli anni '90 a Ostia e nella periferia romana, il film racconta la storia di un'amicizia, quella tra Cesare (Luca Marinelli) e Vittorio (Alessandro Borghi), due ventenni che vivono una realtà ai margini in cui cercano affermazione. Nel loro ambiente i soldi, le macchine potenti, i locali notturni e la droga girano facilmente e la loro amicizia verrà presto messa alla prova.

Non essere cattivo è la chiusura della trilogia del regista iniziata con Amore tossico e proseguita con L'odore della notte.

Alle 23:10 il programma "Venezia Daily" racconterà la giornata trascorsa in laguna.

A seguire il film Lo spazio bianco di Cristina Comencini con Margherita Buy, Guido Caprino e Salvatore Cantalupo. La quarantenne Maria partorisce al sesto mese di gravidanza. Osservando la creatura nell'incubatrice, riflette sulla propria esistenza. Quattro premi a Venezia 2009. Dal romanzo di Valeria Parrella.