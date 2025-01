Sudestival 2025: svelato il programma, retrospettiva su Paolo Villaggio e Omaggio a Claudio Caligari

Dal 24 gennaio al 15 marzo 2025 torna il Sudestival, manifestazione pugliese dedicata alla Settima Arte ospitata dalla città di Monopoli.

In programma un concorso dedicato ai lungometraggi, a cui si affiancherà il concorso dei documentari a cura di Maurizio Di Rienzo, la sezione Gli Imprescindibili, le Masterclass, Corta è la notte - selezione di cortometraggi a cura de La Rete dei festival dell'Adriatico - e la sezione Kids dedicata ai più piccoli.

L'apertura

Non essere cattivo: Luca Marinelli in un'immagine tratta dal film

Le danze si apriranno venerdì 24 gennaio con l'anteprima pugliese di E se mio padre, film diretto da Sole Tonnini- La regista introdurrà la proiezione insieme ai protagonisti Claudia Gerini, Massimo Ghini, Luca Scapparone e la piccola Margherita Pantaleo. Il film è liberamente ispirato alle vicende familiari di Sole Tonnini, che ha deciso di reinterpretare in chiave comedy- onirica la scoperta della doppia vita di suo padre.

Sabato 25 gennaio, in occasione del decimo anniversario della sua scomparsa, il Sudestival dedica un omaggio a Claudio Caligari con la proiezione del cult Non essere cattivo. A seguire, verrà presentato il documentario Duse - The Greatest, prima regia di Sonia Bergamasco che incontrerà il pubblico per raccontare il suo viaggio alla scoperta dell'interprete più significativa del teatro italiano.

La retrospettiva su Paolo Villaggio

Il weekend di apertura si arricchisce, il 26 gennaio, con la presenza di Elisabetta Villaggio, per accompagnare la Retrospettiva che il Sudestival dedica al suo famoso papà, Paolo Villaggio e per celebrare il cinquantenario di Fantozzi (1975). Oltre a presentare il suo libro, Fantozzi dietro le quinte. Oltre la maschera. La vita (vera) di Paolo Villaggio (Baldini + Castoldi, 2021), Elisabetta sarà presente alle proiezioni del biopic Com'è umano lui! insieme al regista Luca Manfredi e Vincenzo Zampa.

Il concorso

Si entra nel vivo del concorso lungometraggi il 31 gennaio con la première di Nottefonda, di Giuseppe Miale di Mauro, presente in sala, con l'attore Francesco Di Leva. A seguire, il 7 febbraio sarà la volta di Troppo azzurro con il regista Filippo Barbagallo presente in sala, e la settimana successiva, il 14 febbraio, di Anywhere Anytime di Milad Tangshir, presente in sala. Il 21 febbraio la regista Sara Petraglia presenta il quarto film in concorso, L'albero; il 28 febbraio toccherà a La cosa migliore di Federico Ferrone, anche lui presente in sala. Ultimo titolo in concorso, il 7 marzo, The Opera! Arie per un'eclissi di Davide Livermore e Paolo Gep Cucco, pronti per accogliere le domande del pubblico in sala.

Ad affiancare il concorso dei lunghi, la sezione dedicata ai documentari, che porta per la prima volta in Puglia alcuni dei titoli più interessanti del panorama italiano. La sezione concorsuale, curata da Maurizio Di Rienzo, si apre il 30 gennaio con Musicanti con la pianola di Matteo Malatesta, presenti in sala il regista e i musicisti Pivio e De Scalzi, e prosegue il 6 febbraio con Come quando eravamo piccoli di Camilla Filippi. Si continua poi il 13 febbraio con I nipoti dei fiori di Aureliano Amadei e il 20 febbraio con Come se non ci fosse un domani di Riccardo Cremona e Matteo Keffer, che verrà proiettato in anteprima rispetto all'uscita nelle sale. Concludono la sezione Ogni pensiero vola di Alice Ambrogi, il 27 febbraio, e Lirica Ucraina di Francesca Mannocchi, il 6 marzo.

Per informazioni: www.sudestival.org.