Non ci resta che piangere: il film di Roberto Benigni e Massimo Troisi stasera su Rete 4

Stasera su Rete 4, alle 21:27, va in onda Non ci resta che piangere, celebre commedia scritta, diretta e interpretata, nel 1984, da Roberto Benigni e Massimo Troisi.

Torna stasera su Rete 4, alle 21:27, un grande classico del cinema italiano: Non ci resta che piangere, commedia datata 1984 scritta, diretta e magistralmente interpretata da Roberto Benigni e Massimo Troisi.

Troisi e Benigni in Non ci resta che piangere

Quando due giovani amici, senza volerlo, si perdono nella campagna toscana durante un brutto temporale, si ritrovano catapultati in un passato lontanissimo. Mario (Massimo Troisi) e Saverio (Roberto Benigni), uno bidello a cui piace filosofeggiare, timoroso e riflessivo, l'altro maestro dal carattere impulsivo e difficile ma più "aperto" alle novità, si ritrovano a vivere un'avventura fuori dal comune, tra incontri con menti illuminate, e il timore di restare uccisi mentre tentano di cambiare per sempre il corso della storia, come quando a Saverio viene la grande idea di andare in Spagna per fermare Cristoforo Colombo prima che scopra l'America.

Il cast di Non ci resta che piangere, oltre all'irresistibile coppia formata da Troisi e Benigni, vanta anche la presenza di Amanda Sandrelli, Paolo Bonacelli e Carlo Monni.

Oggi sembra incredibile ma all'epoca della sua uscita, nonostante i 15 miliardi di lire incassati - che ne fecero la migliore uscita della stagione cinematografica - Non ci resta che piangere fu ampiamente criticato per le scelte registiche della coppia di autori/attori. Della pellicola furono distribuite due versioni con un finale differente, la versione più lunga prevede un maggiore sviluppo del personaggio di Astriaha. Nel 2006 è uscita un'edizione in DVD con una nuova versione del finale del film, più lunga di 18 minuti.