Non c'è più religione: la trama del film con Claudio Bisio e Alessandro Gassmann, stasera su Rai1

La proposta di stasera su Rai1 è ancora una commedia italiana: alle 21:25 va in onda Non c'è più religione, il film diretto da Luca Miniero nel 2016 che vede protagonisti Claudio Bisio e Alessandro Gassmann.

La trama ci porta nell'immaginaria località di Portobuio, piccola isola del Mediterraneo. La sola attrazione turistica, il presepe vivente, che ogni anno richiede mesi e mesi di preparazione, rischia di creare nella comunità una faida insanabile: data la scarsa natalità, sull'isola vive un solo bambino che ormai, per limiti di età, è inadatto a recitare la parte del piccolo Gesù.

Cecco (Claudio Bisio), il sindaco, decide allora di "chiedere in prestito" un bambino alla comunità marocchina che abita l'altro versante dell'isola.

Insieme a Suor Marta (Angela Finocchiaro), il sindaco organizza un incontro con Marietto (Alessandro Gassmann), leader della comunità.

In realtà Marietto, ora convertito all'Islam e sposato con una ragazza marocchina, è un vecchio amico di Cecco ma i loro rapporti si sono deteriorati nel tempo. Il bambino per il presepe, tra l'altro, è proprio suo figlio! In cambio del favore, Marietto ha intenzione di fare a Cecco una serie di richieste che puntano tutte in una direzione: migliorare la convivenza tra le due comunità.

E anche ricostruire l'amicizia con il sindaco...