Non aprite quella porta: il trailer del film in arrivo su Netflix

Il film horror Non aprite quella porta arriverà su Netflix il 18 febbraio e online è stato condiviso il nuovo trailer ufficiale.

Non aprite quella porta arriverà il 18 febbraio su Netflix e il trailer rivela le prime sequenze del sequel e delle anticipazioni riguardanti il ritorno di Leatherface.

Il video si apre con una ragazza insanguinata che guarda terrorizzata un campo da cui appare l'iconico villain. Il filmato riporta poi gli spettatori al suo arrivo a Harlow insieme agli amici. Il gruppo di giovani entra poi in una casa dove incontrano un volto molto noto dai fan della saga horror e fanno i conti con la violenza di Leatherface. Hardesty, dopo 50 anni, torna quindi in azione nel tentativo di porre fine alla violenza e al male.

Il film Non aprite quella porta, diretto da diretto dal regista David Blue Garcia, si collega direttamente con il primo capitolo della saga horror, come sottolineano le sequenze tratte dal trailer.

La sinossi del film anticipa:

Melody (Sarah Yarkin), la sorella teenager della ragazza Lila (Elsie Fisher), e i loro amici Dante (Jacob Latimore) e Ruth (Nell Hudson), partono con destinazione la remota città di Harlow, Texas, per intraprendere una nuova avventura professionale. Il loro sogno si trasforma però ben presto in un incubo quando, in modo accidentale, si imbattono nella casa di Leatherface, il serial killer la cui eredità sanguinosa continua a tormentare i residenti dell'area, tra cui Sally Hardesty (Olwen Fouéré), l'unica sopravvissuta al famoso massacro del 1973 che vuole ottenere vendetta.

Non aprite quella porta è interpretato da Elsie Fisher, Sarah Yarkin, Moe Dunford, Alice Krige, Jacob Latimore, Nell Hudson, Jessica Allain, Sam Douglas, William Hope e Jolyon Coy. John Larroquette, invece, sarà la voce narrante del progetto.