Non aprite quella porta: Leatherface nel poster del film

Il film Non aprite quella porta arriverà sugli schermi di Netflix e il poster ritrae il villain Leatherface, in attesa del nuovo trailer.

Non aprite quella porta ha ora un poster che ritrae l'iconico villain Leatherface.

L'immagine condivisa riporta inoltre la frase "Il volto della follia ritorna", mentre su Twitter si rivela che il nuovo trailer dell'atteso sequel arriverà sugli schermi lunedì 31 gennaio.

Non aprite quella porta: il poster del film

Non aprite quella porta è diretto dal regista David Blue Garcia e arriverà in streaming il 18 febbraio.

La sinossi del film dichiara:

Melody (Sarah Yarkin), la sorella teenager della ragazza Lila (Elsie Fisher), e i loro amici Dante (Jacob Latimore) e Ruth (Nell Hudson), partono con destinazione la remota città di Harlow, Texas, per intraprendere una nuova avventura professionale. Il loro sogno si trasforma però ben presto in un incubo quando, in modo accidentale, si imbattono nella casa di Leatherface, il disturbato serial killer la cui eredità sanguinosa continua a tormentare i residenti dell'area, tra cui Sally Hardesty (Olwen Fouéré), l'unica sopravvissuta al famoso massacro del 1973 che vuole ottenere vendetta.

Non aprite quella porta è interpretato da Elsie Fisher, Sarah Yarkin, Moe Dunford, Alice Krige, Jacob Latimore, Nell Hudson, Jessica Allain, Sam Douglas, William Hope e Jolyon Coy. John Larroquette, invece, sarà la voce narrante del progetto.