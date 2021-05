Non aprite quella porta: una dark comedy racconterà la realizzazione del film

Una dark comedy racconterà la realizzazione del film Non aprite quella porta, diretto nel 1974 da Tobe Hooper: la comedy sarà un adattamento del libro Chain Saw Confidential di Gunnar Hansen, il Leatherface della saga.

Una dark comedy tratta dal libro Chain Saw Confidential: How We Made the World's Most Notorious Horror Movie scritto da Gunnar Hansen racconterà la realizzazione di Non aprite quella porta, cult horror diretto da Tobe Hooper nel 1974.

Foto promozionale per Non aprite quella porta. In primo piano, Gunnar Hansen nel ruolo di Leatherface

Come riportato da Deadline, il film tratto dal libro di Gunnar Hansen non sarà un documentario ma un progetto di finzione incentrato sulla peculiare esperienza filmica che ha portato alla nascita di Non aprite quella porta. A produrre la dark comedy saranno Ambitious Entertainment e Impossible Dream Entertainment.

A proposito della trasposizione di Chain Saw Confidential, Mike Fleming Jr di Deadline ha scritto: "Il film sarà realizzato come se fosse una dark comedy. Il libro è stato adattato da David Dubos e porterà sullo schermo tutto il divertimento, l'orrore e la follia che ha caratterizzato il processo realizzativo di Non aprite quella porta. Nel 1974, il progetto diretto da Tobe Hooper è costato 140 mila dollari e ne ha incassati più di 30 milioni in tutto il mondo, affermandosi come uno degli horror più famosi di tutti i tempi".

Nel 1974, Non aprite quella porta è stato uno dei film che, insieme a La notte dei morti viventi di George Romero e a L'ultima casa a sinistra di Wes Craven, si è posto da traghettatore tra l'Old Horror e il New American Horror. Protagonista del film, infatti, è una damigella in pericolo, tipica della letteratura gotica, che dovrà cavarsela da sola per sfuggire ai suoi carnefici, dal momento che, in piena seconda ondata femminista, Sally è una final girl che lotta per la sua vita senza alcun aiuto maschile. Protagonista del film, inoltre, è un serial killer mascherato che fungerà da riferimento per molti cult-horror degli anni a venire, tra cui Halloween - La notte delle streghe di John Carpenter.