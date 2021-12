Non aprite quella porta: le foto del film Netflix ideato come sequel del cult horror

Le prime foto di Texas Chainsaw Massacre, ideato come sequel di Non aprite quella porta, mostrano i protagonisti del film Netflix.

La saga horror di Texas Chainsaw Massacre proseguirà con un nuovo film ideato come sequel del cult Non aprite quella porta, progetto in arrivo su Netflix il 18 febbraio di cui sono state svelate le prime foto.

Il primo scatto mostra l'iconico villain Leatherface, mentre la seconda immagine ritrae i giovani protagonisti.

Texas Chainsaw Massacre: un'immagine di Leatherface

L'horror diretto da David Blue Garcia è prodotto da Fede Alvarez e Rodolfo Sayagues, che hanno già portato al successo La casa.

Texas Chainsaw Massacre, come accaduto recentemente con la saga di Halloween, sarà un sequel la cui storia si collega direttamente al primo film del 1973.

Texas Chainsaw Massacre: un'immagine dei protagonisti

Fede Álvarez ha spiegato parlando del nuovo film: "Penso che il primo film avesse realmente colpito nel segno ritraendo lo scontro di culture tra la campagna e la città. Negli anni '70 gli hippie rappresentavano la giovinezza della città. Questa volta sono più vicini a hipster millennial che vengono da Austin e hanno davvero uno spirito imprenditoriale e il sogno di andarsene dalla città e tornare in campagna".

Il fatto che sia un sequel dell'opera originale permetterà inoltre di riportare in scena la versione originale di Leatherface: "In pratica è lo stesso personaggio che è ancora vivo. Il nostro approccio è che questo tizio probabilmente è sparito dopo tutto quello che ha fatto. Come si prende una persona che indossa una maschera? Una volta che la toglie e se ne va è davvero facile per lui nascondersi da qualche parte. La storia riprenderà molti, molti anni dopo quella originale e lui si sta nascondendo da molto tempo, cercando di essere una brava persona. Queste persone che arrivano in città risveglieranno però il gigante".

Nel cast ci sono Elsie Fisher, Sarah Yarkin, Moe Dunford, Alice Krige, Jacob Latimore, Nell Hudson, Jessica Allain, Sam Douglas, William Hope e Jolyon Coy.

Mark Burnham avrà la parte di Leatherface e sostituirà Gunnar Hansen, morto nel 2015, mentre Olwen Fouéré la parte di Sally Hardesty con la parte di Marilyn Burns.

Il nuovo lungometraggio racconterà eventi che si svolgono anni dopo quelli raccontati del film originale e in uno scenario inedito, almeno per Leatherface.