Nomad: In cammino con Bruce Chatwin, clip esclusiva del film di Werner Herzog

Nomad: In cammino con Bruce Chatwin, il film documentario di cui vi presentiamo una video clip in esclusiva, sarà nelle sale il 19, 20 e 21 ottobre distribuito in Italia da Feltrinelli Real Cinema e Wanted Cinema. La pellicola di Werner Herzog si basa sui libri e sui viaggi dello scrittore Bruce Chatwin

La prima parte del video che potete vedere qui sopra è stato girato a Wiltshire in Inghilterra, la zona in cui si trova Stonehenge. Il protagonista della clip, in lingua originale sottotitolata in italiano, ci mostra che le due bacchette di legno nelle sue mani iniziano a vibrare e a convergere, forse a causa delle forze magnetiche presenti nella zona. Poi le immagini si spostano sull'abbazia di Llantony Priory in Galles e sulla vedova dello scrittore, il luogo è uno dei posti in cui Bruce Chatwin trovava il suo equilibrio interiore.

Quando il leggendario scrittore e avventuriero Bruce Chatwin stava morendo di AIDS, ha chiamato il suo amico e collaboratore Werner Herzog chiedendogli di poter vedere il suo ultimo lavoro incentrato sul membro di una tribù del Sahara. In cambio, come regalo d'addio, Chatwin ha dato ad Herzog lo zaino che lo aveva accompagnato nei suoi viaggi intorno al mondo. Trent'anni dopo, portando con sé quello zaino, Herzog inizia il suo personale viaggio, ispirato dalla comune passione per la vita nomade. Lungo la strada, Herzog scopre storie di tribù perdute, girovaghi e sognatori. Viaggia per il Sud America, dove Chatwin ha scritto In Patagonia, il libro che lo ha decretato caso letterario, con le sue enigmatiche storie di dinosauri, miti e viaggi ai confini del mondo.

Raccontato con l'inimitabile stile di Werner Herzog - ricco di personaggi e incontri memorabili - Nomad: In cammino con Bruce Chatwin è la storia su una visione artistica personale e condivisa. Il desiderio, sia dello scrittore che del regista, di cercare approfondimenti sull'esperienza umana attraverso l'impulso a vagare ed esplorare e in luoghi e comunità ai margini. La vita di Chatwin è anche la storia di un'ossessione: l'orrore di stare fermi. Nei suoi libri In Patagonia e Il viceré di Ouidah si sente il desiderio per le terre perdute; in Sulla collina nera e Utz, l'irrequietezza è una risposta alla tirannia della vita domestica.

L'idea di "irrequietezza" è un tema centrale del film: la ricerca di Werner Herzog per capire il suo amico, la cui instancabile indagine era sulla natura del bisogno di vagare per l'umanità e come quel desiderio ci abbia plasmato tutti. Tale è l'ammirazione per la scrittura di Chatwin che Herzog insiste molto sul fatto che i suoi studenti di cinema debbano leggere le sue opere come fonte d'ispirazione. In questo film, Herzog non ripercorre solo le avventure e i viaggi di Chatwin ma torna alla sua scrittura, leggendo alcuni estratti dei suoi romanzi mentre attraversa i paesaggi che li hanno ispirati.

Nomad: In cammino con Bruce Chatwin contiene anche materiale d'archivio dello scrittore ed è stato realizzato in coincidenza con il 30° anniversario della sua morte.