Noir in Festival 2023: l'evento Mimì - Il principe delle tenebre di Brando De Sica

Nell'ambito di Piccolo Grande Cinema - il festival delle nuove generazioni, realizzato da Cineteca Milano e MIC dal 4 al 12 novembre presso Cineteca Milano Arlecchino e quest'anno dedicato al fantastico e l'horror - si inscrive il primo appuntamento di avvicinamento alla 33a edizione del Noir in Festival 2023, a Milano dal 1 al 7 dicembre.

Mimì - Il principe delle tenebre, Domenico Cuomo in una scena

Mimì - Il principe delle tenebre, lungometraggio d'esordio di Brando De Sica prodotto da Indiana Production, Bartlebyfilm e Rai Cinema e distribuito in Italia da Luce Cinecittà, sarà protagonista della giornata di sabato 11 novembre di Piccolo Grande Cinema con un doppio appuntamento: una masterclass dal titolo I miei maestri horror (ore 11.00, Cineteca Milano Arlecchino), in cui Brando De Sica, moderato da Giorgio Gosetti, racconterà la sua passione per il cinema di genere di cui è esperto conoscitore sin da piccolo; la proiezione in anteprima di Mimì - Il principe delle tenebre (ore 21.00, Cineteca Milano Arlecchino), presentato dal regista assieme all'attore protagonista Domenico Cuomo.

Il film ha come protagonista Mimì, un adolescente orfano nato con i piedi deformi che lavora in una pizzeria a Napoli. Un brutto giorno incontra Carmilla, giovane ragazza convinta di essere una discendente del conte Dracula, e insieme decidono di fuggire da un mondo cinico e violento.

Giorgio Gosetti curerà anche la retrospettiva Classic Horror Film Club, un viaggio di anticipazione al Noir in Festival 2023 che proporrà nel corso di Piccolo grande cinema una selezione di otto titoli classici del cinema horror (tutti i giorni alle ore 15.00 in Cineteca Milano Arlecchino) e una masterclass sulle origini del cinema orrorifico (lunedì 6 alle ore 14.30, Cineteca Milano Arlecchino).

Info e programma sono disponibili su www.cinetecamilano.it/attivita/PGC2023.