Noir in Festival 2021: al danese Wildland il Black Panther Award

A Wildland, opera prima della regista danese Jeanette Nordahl, il Black Panther Award del Noir in Festival 2021, menzione speciale allo spagnolo Non uccidere.

Con la serata di premiazione si conclude la 30a edizione del Noir in Festival 2021, che vede il Black Panther Award all'opera prima danese Wildland. il festival prosegue nella giornata del 13 marzo con i film e gli incontri a disposizione su MYmovies, e che per la prima volta ha portato online il meglio del genere, dal cinema alla letteratura passando per le serie TV.

Durante la serata conclusiva, trasmessa in diretta su MYmovies dagli studi Gedi Visual, la giuria cinema, presieduta da Carlo Degli Esposti (produttore) insieme all'attrice Camilla Filippi e al regista Gianluca Maria Tavarelli, ha assegnato il Black Panther Award del 30° Noir in Festival a Wildland), opera prima della regista danese Jeanette Nordahl, con la seguente motivazione: "Per aver saputo raccontare la scelta di un'adolescente che abbraccia una famiglia maledetta pur di sentirsi parte di un gruppo, con una regia capace che sceglie consapevolmente di rallentare la narrazione permettendo allo spettatore di scendere negli inferi al fianco della protagonista."

La menzione speciale del Black Panther Award è andata invece a Non uccidere di David Victori, con la seguente motivazione: "Un incubo notturno visionario, intricato e avvincente, di forte impatto. Un racconto moderno che ci pone dinanzi alla paura di vedere sfumare una dopo l'altra ogni speranza di salvezza e redenzione."

La giuria popolare del Premio Caligari, promosso insieme a IULM, composta da 90 tra studenti universitari e appassionati di cinema e guidata da Claudio Giovannesi, ha assegnato il Premio Caligari 2020 a Favolacce dei fratelli D'Innocenzo.

Fulci Talks: l'assoluta verità di Lucio Fulci nell'intervista uncut di Antonietta De Lillo

Un Premio Speciale Claudio Caligari 2020 è stato invece consegnato nel corso di un incontro pomeridiano disponibile su Facebook e YouTube ad Andrea Paris, Matteo Rovere e Sydney Sibilia di Ascent Film e Groenlandia per la creatività produttiva a cavallo tra i generi dello spettacolo popolare nel cinema italiano di oggi.

Kurosawa Kiyoshi e Brian Yuzna hanno ricevuto rispettivamente l'Honorary Award 2020 per l'insieme dell'opera e il Premio Luca Svizzeretto 2020, intitolato a un giornalista, amico e collaboratore del Festival scomparso nel 2016, che premia ogni anno un personaggio anticonvenzionale del cinema di genere.