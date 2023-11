Noi siamo leggenda stasera su Rai 2: la trama della seconda puntata

Noi siamo leggenda, il teen drama supereroistico, torna in TV stasera su Rai 2 alle 21:20, dopo il debutto della scorsa settimana. Un esordio un po' da amaro in bocca: la prima puntata non ha raggiunto neppure il milione di spettatori, fermandosi al 4,8% di share. Riuscirà a fare meglio senza nessun evento sportivo a farle concorrenza sull'ammiraglia RAI?

La trama della seconda puntata di mercoledì 29 novembre

Nella seconda puntata, in onda in questo mercoledì 29 novembre, un'impiegata di Liberati muore a causa dell'amianto presente nella fabbrica. Intanto, suo figlio Jean viene investito ma rimane illeso.

Sara lascia Nicola perché bacia un'altra, o forse no.

Sui social gira un video di Sara, creando non pochi risvolti. Massimo, spinto da Viola, decide di sfruttare i propri poteri. Andrea ha un malore. Intanto, sconvolgenti verità vengono a galla.

Il cast

La prima foto del cast di Noi siamo leggenda

Non soltanto il regista, Noi siamo leggenda, condivide con la serie fenomeno della RAI, Mare fuori, anche parte del cast. Tra i protagonisti della serie teen troviamo infatti quel Nicolas Maupas (che abbiamo intervistato al Lucca Comics 2023), qui impegnato nel ruolo di Jean, che il pubblico già conosce come Filippo Ferrari. Valetina Romani, la rom Naditza di Mare Fuori, qui è Lara, una ragazza originaria dell'Europa dell'Est. Giacomo Giorgio, famoso per il ruolo di Ciro Ricci, è qui Nicola, il bello del gruppo, fratello di Andrea.

Protagonista di Noi siamo leggenda è Emanuele Di Stefano nei panni di Massimo. Accanto a lui ci sono anche Giulio Pranno e Milo Roussel nei panni, rispettivamente, degli amici Marco e Andrea. Sofya Gershvich è Greta, Giulia Lin è Lin, Beatrice Vendramin è Sara. Nel cast del teen drama anche Claudia Pandolfi, Lino Guanciale, Pia Lanciotti, Ettore Bassi, Antonia Liskova, Maurizio Aiello e Antonio Gerardi.

Quante puntate e quando andranno in onda

Noi siamo leggenda è composta in totale da 12 episodi da circa 50 minuti ciascuno, che andranno in onda, il mercoledì sera su Rai 2, nel corso di sei puntate, fino al gran finale del 27 dicembre.

La serie sarà disponibile anche in streaming, in contemporanea alla messa in onda televisiva e on demand nei giorni successivi, gratuitamente su RaiPlay, e su Prime Video per tutti gli abbonati alla piattaforma di Amazon.