Noi siamo leggenda: Nicolas Maupas, Sofya Gervisch e Milo Roussel raccontano la serie e i loro personaggi

Arriva il 22 novembre 2023 su Rai 2, Rai Play e in contemporanea su Prime Video, Noi siamo leggenda, serie diretta da Carmine Elia, già regista del fenomeno Mare fuori, che qui torna a raccontare gli adolescenti da un punto di vista però molto diverso: il genere supereroistico. Ci troviamo infatti davanti a un gruppo di giovani personaggi con varie problematiche alle spalle: Massimo, il protagonista, perde sua madre a causa del cancro, con lei aveva un rapporto speciale e la sua scomparsa segna un grande momento di crisi nella sua vita che fino a quel momento trascorreva tra scuola e amici, tra i quali Marco, simpatico ed esuberante, Viola, gemella di Marco, una ragazza spigolosa e indipendente, il timido Andrea e suo fratello Nicola. Nonostante il loro supporto Massimo è arrabbiato, con tutti e con il mondo, ed è proprio questo sentimento che esploderà facendogli scoprire quello che è un vero e proprio superpotere.

Una scena di Noi siamo leggenda

La serie tv è stata presentata in anteprima al Lucca Comics & Games 2023, che si è dimostrato un palcoscenico perfetto per questo tipo di produzione, permettendo al cast di incontrare gli spettatori e la stampa in vari eventi tra red carpet, anteprima del primo episodio, conferenza stampa e interviste. Qui abbiamo avuto l'occasione di porre qualche domanda a Nicolas Maupas, Sofya Gervisch e Milo Roussel, interpreti di Jean, Greta e Andrea, tre personaggi diversi che gli attori hanno raccontato cercando di non fare spoiler.

Le caratteristiche dei personaggi

una scena della serie Rai

Abbiamo chiesto quindi di descriverceli usando tre aggettivi che potessero rendere in breve i caratteri principali di ciascuno. Nicolas Maupas ha descritto il suo Jean come "curioso, fragile e timido", Sofya Gervisch ha definito Greta "solare, socievole, solitaria, tre aggettivi che sono in contrapposizione", mentre Milo Roussel ha parlato di Andrea come "curioso, fragile e timido", ed è proprio la fragilità che sembra accomunare tutti i personaggi in gioco nella serie, sia giovani che adulti, caratteristica umana che li rende comprensibili da un vastissimo tipo di pubblico.

Il genere supereriostico

Noi siamo leggenda è una produzione che sembra pensata appositamente per un pubblico giovane, ragazzi della stessa età dei protagonisti che possono quindi così empatizzare con loro. Abbiamo così chiesto al cast quali, oltre a quello appena citato, sono i punti di forza di questa serie. L'interprete di Andrea evidenzia come l'elemento supereroistico sia un mezzo per raccontare questo gruppo di adolescenti: "Un punto di forza sono i poteri: il vedere come i poteri influenzano i personaggi e di come siano metafore dei nostri problemi. I problemi dei personaggi vengono raccontati attraverso i loro poteri, penso sia questa la cosa più importante."

Sofya Gervisch in una scena di Noi siamo leggenda

Nicolas Maupas, invece sottolinea come la serie trovi il suo motore nella coralità: "Credo che anche la coralità possa essere un elemento vincente. Ci sono tanti ragazzi e chi guarda la serie può ritrovarsi in un personaggio, in un carattere, in un tratto. Quindi l'elemento del riconoscersi può aiutare il pubblico ad affezionarsi a un personaggio o alla storia". Sofya Gervisch completa poi il discorso affermando: "Spero che ognuno capisca che non è solo. Anche ora che ho quasi ventiquattro anni penso che qualcosa capiti solo a me e invece spero che si capisca che ciascuno di noi ha determinate problematiche e che si può uscire dai traumi e dai problemi."