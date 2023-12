Noi siamo leggenda: la trama dell'ultima puntata, stasera su Rai 2

Stasera su Rai 2 alle 21:20, anche in streaming su RaiPlay e poi su Prime Video, va in onda il sesto appuntamento con Noi siamo leggenda: ecco la trama dell'ultima puntata.

Noi siamo leggenda, il teen drama supereroistico, torna in TV stasera su Rai 2 alle 21:20 con la sesta e ultima puntata. Diretta da Carmine Elia, già regista della prima stagione di Mare Fuori, la serie non è stata ancora rinnovata per una seconda stagione. Necessario, forse, analizzare l'andamento dell'ultima serata in compagnia dei cinque liceali dotati di superpoteri prima di prendere una decisione. Complici anche gli ascolti non esaltanti (una media tra i 700 e gli 800.000 spettatori a puntata, per circa 4,8 punti di share), compensati però dai dati parziali sullo streaming: non solo RaiPlay (dove è il quinto contenuto più visto) ma anche Amazon Prime Video (terza posizione tra le produzioni più aprezzate in Italia), dove tutti gli episodi sono stati resi disponibili al termine della trasmissione su Rai 2.

La trama dell'ultima puntata, mercoledì 20 dicembre

Jean, in ospedale, si scaglia contro Greta per quello che è successo al padre. Giuseppe intanto viene portato in terapia intensiva e sembra che per lui non ci sia più nulla da fare ma Andrea riesce miracolosamente a salvarlo.

In quella stessa notte, invece, la mamma di Lara muore tra le braccia della figlia.

Greta nel frattempo, ricevute le scuse di Jean, prova a chiamare Andrea ripetutamente ma il ragazzo non risponde.

Nell'ultimo episodio ritroviamo Andrea in terapia intensiva: le sue condizioni sono molto gravi. Massimo scopre da Lara la verità sulla fabbrica, ma al loro incontro assiste anche Viola, sempre più gelosa. Jean e Greta comprendono che per salvare l'amico è necessario scoprire quale sia l'origine dei poteri. Il misterioso uomo di Venezia però non dà loro neppure il tempo di iniziare l'indagine perchè, prima di sparire nel nulla, salva la vita del ragazzo. Tutti festeggiano la buona notizia, ma non Massimo, che ha scoperto la vera identità di Simona.

Il cast

Non soltanto il regista, Noi siamo leggenda, condivide con la serie fenomeno della RAI, Mare fuori, anche parte del cast. Tra i protagonisti della serie teen troviamo infatti quel Nicolas Maupas (che abbiamo intervistato al Lucca Comics 2023), qui impegnato nel ruolo di Jean, che il pubblico già conosce come Filippo Ferrari. Valetina Romani, la rom Naditza di Mare Fuori, qui è Lara, una ragazza originaria dell'Europa dell'Est. Giacomo Giorgio, famoso per il ruolo di Ciro Ricci, è qui Nicola, il bello del gruppo, fratello di Andrea.

Protagonista di Noi siamo leggenda è Emanuele Di Stefano nei panni di Massimo. Accanto a lui ci sono anche Giulio Pranno e Milo Roussel nei panni, rispettivamente, degli amici Marco e Andrea. Sofya Gershvich è Greta, Giulia Lin è Lin, Beatrice Vendramin è Sara. Nel cast del teen drama anche Claudia Pandolfi, Lino Guanciale, Pia Lanciotti, Ettore Bassi, Antonia Liskova, Maurizio Aiello e Antonio Gerardi.