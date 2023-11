Noi siamo leggenda da stasera su Rai 2: la trama, il cast, da quante puntate è composta la serie tv

È un teen drama supereroistico Noi siamo leggenda - al via stasera su Rai 2 alle 21:20, disponibile in streaming in contemporanea su RaiPlay e Prime Video - ma la componente fantastica, in realtà, è poco più di un pretesto. Lo spiega anche il regista Carmine Elia - lo stesso che ha diretto la prima stagione di Mare Fuori: i superpoteri servono in realtà per raccontare il passaggio dei protagonisti dall'adolescenza all'età adulta.

La trama di Noi siamo leggenda

Giacomo Giorgio è Nicola in Noi siamo leggenda

La storia è quella di cinque ragazzi. Delle loro adolescenze difficili e dei superpoteri che ognuno di loro consegue. Poteri che affondano le radici nelle paure e nei desideri più profondi e che, inevitabilmente, stravolgono le loro vite. Un coming of age che unisce dramma, azione e ironia. Niente missioni iperboliche, nessun universo da salvare o supercattivi da combattere. Un racconto di formazione in cui i superpoteri si fanno metafora delle difficoltà che gli adolescenti sono chiamati ad affrontare.

Massimo, un ragazzo di 17 anni, il giorno della morte di sua madre Michela scopre di avere un superpotere. È in grado di infuocare i palmi delle mani. Inizialmente non condivide il segreto, neanche con i suoi migliori amici Marco e Andrea, ma Viola, sorella gemella di Marco, lo scopre. Massimo è attratto da Viola e decide di seguirne l'incoraggiamento a usare i poteri, anche se non ne è del tutto convinto. Marco si insospettisce e presto anche lui scopre il segreto di Massimo. Nel frattempo, altri ragazzi che frequentano la scuola iniziano a manifestare dei poteri: Lin, una ragazza asiatica timida che non ama il proprio aspetto; Jean, il figlio del ricco imprenditore Giuseppe Liberati, che si è appena trasferito a Roma dalla Francia; Greta, amica di Jean e figlia dell'ambasciatrice tedesca presso la Santa Sede; Andrea, il più caro amico di Massimo, da tempo affetto da una grave patologia cardiaca.

Mentre cerca di capire l'origine dei propri poteri, Massimo deve affrontare la difficile convivenza con la zia Simona, da sempre assente dalla sua vita e ora affidataria del ragazzo. Simona, che nasconde un doloroso passato, è una donna debole e tormentata, l'ultima persona con cui Massimo vorrebbe vivere. Come se non bastasse, l'ispettore Beatrice Nenchi, mamma di Viola e Marco, ha iniziato a indagare su furti avvenuti nel quartiere e sospetta che Massimo possa essere coinvolto.

Greta, Andrea e Jean, che ancora non sanno di aver sviluppato dei poteri, sono uniti dalla stessa passione e creano un gruppo musicale. Tra Greta e Andrea nasce un legame che ingelosisce Jean, facendo crescere il suo potere di pari passo con rabbia e frustrazione. Quando Massimo, Lin, Andrea, Greta e Jean scoprono i poteri degli altri e capiscono di non essere soli, i dubbi si fanno più forti e le domande sull'origine di quei doni, che minacciano di danneggiare tutti loro, pretendono chiarezza. Esiste un modo giusto di usarli? Perché proprio loro sono i protagonisti di questa storia? Cosa li unisce, oltre al desiderio di sciogliere il proprio dolore e guarire le proprie ferite?

La trama della prima puntata di mercoledì 22 novembre

Qualche giorno prima di Natale, Massimo assiste alla morte della madre Michela. In preda alla rabbia, viene sorpreso da uno strano potere: i palmi delle sue mani diventano incandescenti. I suoi due migliori amici Marco e Andrea, e i rispettivi genitori (l'ispettore Beatrice Nenchi, Sabrina e Riccardo) cercano di sostenerlo. Massimo scopre che a prendersi cura di lui dovrà essere la zia Simona con cui non ha mai avuto alcun rapporto. Durante la Vigilia di Natale, mentre i ragazzi sono alla ricerca di regali, Massimo nota il braccialetto che sua madre portava sempre al polso nella vetrina di un compro oro. Il venditore non vuole cederlo. Massimo, accecato dalla rabbia, decide di farsi giustizia da solo.

Mentre i problemi di convivenza tra Massimo e Simona continuano, anche altri ragazzi scoprono di avere dei poteri. Lin, una ragazza asiatica insicura del proprio aspetto, è segretamente innamorata di Nicola, il fratello di Andrea, e cerca in tutti i modi di conquistarlo. Appena arrivato nella scuola di quel quartiere popolare, Jean, figlio del ricco imprenditore Giuseppe Liberati, viene preso di mira dai compagni ma per la prima volta intuisce che potrà sottrarsi alla sua condizione di perdente. Anche la sua migliore amica Greta, figlia di un'ambasciatrice, possiede un potere e vorrebbe salvare suo fratello Daniel, in coma da anni. Viola, la sorella di Marco, scopre il segreto di Massimo e improvvisamente lo vede sotto una luce diversa. Intanto, Beatrice Nenchi (madre di Marco e Viola) ha iniziato a indagare su alcuni furti di quartiere.

Il cast

La prima foto del cast di Noi siamo leggenda

Non soltanto il regista, Noi siamo leggenda, condivide con la serie fenomeno della RAI, Mare fuori, anche parte del cast. Tra i protagonisti della serie teen troviamo infatti quel Nicolas Maupas (che abbiamo intervistato al Lucca Comics 2023), qui impegnato nel ruolo di Jean, che il pubblico già conosce come Filippo Ferrari. Valetina Romani, la rom Naditza di Mare Fuori, qui è Lara, una ragazza originaria dell'Europa dell'Est. Giacomo Giorgio, famoso per il ruolo di Ciro Ricci, è qui Nicola, il bello del gruppo, fratello di Andrea.

Protagonista di Noi siamo leggenda è Emanuele Di Stefano nei panni di Massimo. Accanto a lui ci sono anche Giulio Pranno e Milo Roussel nei panni, rispettivamente, degli amici Marco e Andrea. Sofya Gershvich è Greta, Giulia Lin è Lin, Beatrice Vendramin è Sara. Nel cast del teen drama anche Claudia Pandolfi, Lino Guanciale, Pia Lanciotti, Ettore Bassi, Antonia Liskova, Maurizio Aiello e Antonio Gerardi.

Quante puntate e quando andranno in onda

Noi siamo leggenda è composta in totale da 12 episodi da circa 50 minuti ciascuno, che andranno in onda, il mercoledì sera su Rai 2, nel corso di sei puntate, fino al gran finale del 27 dicembre.

La serie sarà disponibile anche in streaming, in contemporanea alla messa in onda televisiva e on demand nei giorni successivi, gratuitamente su RaiPlay, e su Prime Video per tutti gli abbonati alla piattaforma di Amazon.