Noi, i ragazzi dello zoo di Berlino: Amazon Prime Video annuncia la data di uscita della serie tv

Amazon ha annunciato la data di uscita della serie TV adattamento Noi, i ragazzi dello zoo di Berlino. Lo show prodotto da Constantin Television e Amazon Studios sarà disponibile in 19 paesi e territori nel mondo tra cui Italia, Stati Uniti, Regno Unito, Francia e Spagna il 7 maggio.

Noi, i ragazzi dello zoo di Berlino: una foto del cast in azione

La serie tedesca Amazon Original in otto episodi racconta la storia di "Christiane F." e il suo famigerato gruppo del Bahnhof Zoo [stazione del treno berlinese] in una moderna reinterpretazione del best-seller internazionale. Noi, i ragazzi dello zoo di Berlino ha debuttato in Germania, Austria e Svizzera a febbraio 2021.

La storia di Christiane, dei suoi amici e della loro rovinosa caduta nella dipendenza da droghe e prostituzione ha sconvolto un'intera generazione. Ora, la serie Amazon Original reinterpreta le note memorie in chiave moderna. Noi, i ragazzi dello zoo di Berlino segue la storia di sei adolescenti che lottano senza sosta per avverare i loro sogni di felicità e libertà lasciandosi alle spalle genitori, insegnanti e chiunque non li comprenda. Christiane (Jana McKinnon), Stella (Lena Urzendowsky), Babsi (Lea Drinda), Benno (Michelangelo Fortuzzi), Axel (Jeremias Meyer) e Michi (Bruno Alexander) si lanciano nelle notti berlinesi senza limiti o regole per celebrare vita, amore e tentazioni finché non comprendono che questa estasi non solo distruggerà la loro amicizia ma li farà sprofondare in un abisso.

"Pubblicato in più di 30 paesi e tradotto in più di 20 lingue, Noi, i ragazzi dello zoo di Berlino è una proprietà intellettuale senza tempo che conta molti fan in tutto il mondo" ha dichiarato Georgia Brown, Head of European Originals, Amazon Studios. "Nel reinterpretare questa storia provocatoria, Constantin Television, Philip Kadelbach e Annette Hess hanno lavorato duramente per renderla rilevante per un pubblico contemporaneo pur mantenendo l'essenza originale del libro e dei suoi personaggi. Sono felice che possiamo portare questa storia ai clienti Prime di molti paesi nel mondo".

Dalla fine degli anni '70 la scioccante storia vera di una ragazza di Berlino e dei suoi amici ha spesso trovato spazio nei titoli dei giornali tedeschi e di tutto il mondo. Scrivendo le sue memorie, poi adattate in un film di successo nel 1981, "Christiane F." è diventata famosa a tutto il mondo. Si è avvicinata alle droghe per la prima volta negli anni '70 intraprendendo un percorso che l'ha portata ad essere dipendente dall'eroina. Con il suo stretto gruppo di amici, anch'essi eroina dipendenti, finisce per trovarsi a vivere per strada e a prostituirsi nell'area della stazione dello Zoo di Berlino. Christiane F. ha poi incontrato i giornalisti Kai Hermann e Horst Rieck e con grande schiettezza ha raccontato loro la sua storia straziante. Le sue memorie hanno venduto più di 5 milioni di copie nel mondo prima di essere adattate nel film del 1981, Christiane F. - Noi, i ragazzi dello zoo di Berlino, che ha conquistato il titolo di 'Most Popular Film' al World Film Festival di Montreal.

Il cast unisce un gruppo di talenti promettenti ad interpretare i ragazzi dello Zoo di Berlino e include gli esordienti Jana McKinnon, Lena Urzendowsky, Lea Drinda, Michelangelo Fortuzzi, Jeremias Meyer e Bruno Alexander. A loro si uniscono Angelina Häntsch nel ruolo di Karin, la madre di Christiane F., Sebastian Urzendowsky nei panni di Robert, il papa di Christiane, Bernd Hölscher nel ruolo di Günther, Hildegard Schmahl nei panni della nonna di Babsi, Anni, Valerie Koch nel ruolo della madre di Stella, Nati, Nik Xhelilaj nei panni di Dijan, Heiner Hardt nel ruolo di papà di Benno, Horst, Tom Gronau nel ruolo di Matze e Mai Duong Kieu nei panni di Lamai.

Noi, i ragazzi dello zoo di Berlino è prodotta da Oliver Berben e Sophie von Uslar. Annette Hess è la capo sceneggiatrice ed è produttrice creativa della serie. Philipp Kadelbach è regista e produttore creativo. Noi, i ragazzi dello zoo di Berlinoè una co-produzione internazionale di Constantin Television e Amazon Studios. Wilma Film (Czech Republic) e Cattleya (Italy) sono coinvolti come co-produttori. Fremantle è responsabile della distribuzione globale. Noi, i ragazzi dello zoo di Berlino è stata finanziata in parte da Medienboard Berlin-Brandenburg (MBB), FilmFernsehFonds Bayern (FFF), Creative Europe - Media Programme of the European Union, German Motion Picture Fund (GMPF) e dal Film Incentive Programme del Fondo Ceco della cinematografia.

La colonna sonora, creata in collaborazione con David Bowie Estate, accompagna la serie Amazon Original ed è creata da Robot Koch e Michael Kadelbach.