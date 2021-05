Noi, i ragazzi dello zoo di Berlino, su Prime Video in streaming da oggi

Amazon Prime Video ha rilasciato oggi la serie di formazione Noi, i ragazzi dello zoo di Berlino, che è già disponibile in 19 paesi e territori nel mondo in streaming.

Amazon Prime Video ha rilasciato la serie TV adattamento Noi, i ragazzi dello zoo di Berlino. Lo show prodotto da Constantin Television e Amazon Studios è disponibile in streaming in 19 paesi e territori nel mondo tra cui Italia, Stati Uniti, Regno Unito, Francia e Spagna a partire da oggi 7 maggio.

La serie tedesca Amazon Original in otto episodi racconta la storia di Christiane F. e il suo famigerato gruppo del Bahnhof Zoo in una moderna reinterpretazione del best-seller internazionale. La storia di Christiane, dei suoi amici e della loro rovinosa caduta nella dipendenza da droghe e prostituzione ha sconvolto un'intera generazione. Ora, la serie Amazon Original reinterpreta le note memorie in chiave moderna. Noi, i ragazzi dello zoo di Berlino segue la storia di sei adolescenti che lottano senza sosta per avverare i loro sogni di felicità e libertà lasciandosi alle spalle genitori, insegnanti e chiunque non li comprenda.

Locandina di Noi, i ragazzi dello zoo di Berlino

Christiane (Jana McKinnon), Stella (Lena Urzendowsky), Babsi (Lea Drinda), Benno (Michelangelo Fortuzzi), Axel (Jeremias Meyer) e Michi (Bruno Alexander) si lanciano nelle notti berlinesi senza limiti o regole per celebrare vita, amore e tentazioni finché non comprendono che questa estasi non solo distruggerà la loro amicizia ma li farà sprofondare in un abisso. "Pubblicato in più di 30 paesi e tradotto in più di 20 lingue, Noi, i ragazzi dello zoo di Berlino è una proprietà intellettuale senza tempo che conta molti fan in tutto il mondo" ha dichiarato Georgia Brown, Head of European Originals, Amazon Studios.

"Nel reinterpretare questa storia provocatoria, Constantin Television, Philip Kadelbach e Annette Hess hanno lavorato duramente per renderla rilevante per un pubblico contemporaneo pur mantenendo l'essenza originale del libro e dei suoi personaggi. Sono felice che possiamo portare questa storia ai clienti Prime di molti paesi nel mondo". Il cast unisce un gruppo di talenti promettenti ad interpretare i ragazzi dello Zoo di Berlino e include gli esordienti Jana McKinnon, Lena Urzendowsky, Lea Drinda, Michelangelo Fortuzzi, Jeremias Meyer e Bruno Alexander. A loro si uniscono Angelina Häntsch nel ruolo di Karin, la madre di Christiane F., Sebastian Urzendowsky nei panni di Robert, il papa di Christiane.

