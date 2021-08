Noi, la prima foto di Lino Guanciale e Aurora Ruffino nel remake italiano di This is Us

La prima foto di Noi mostra Lino Guanciale e Aurora Ruffino nei panni di Pietro e Rebecca nel remake italiano di This is Us.

La prima fotografia dal set di Noi focalizza la sua attenzione su Lino Guanciale, dotato di un importante paio di baffi e di una zazzera non di poco conto, e Aurora Ruffino. I due stanno interpretando Pietro e Rebecca, personaggi che stanno per convolare a nozze in questo remake italiano di This Is Us. La coppia dovrà affrontare le numerose sfide della loro esistenza, tra cui crescere Claudio, Caterina e Daniele e aiutare i loro figli a percorrere la strada che li condurrà verso la felicità.

Come mostra il video postato su Instagram dalla pagina Spettacolo Italiano, le riprese di Noi sono terminate da qualche giorno sulle alpi piemontesi. Diretta da Luca Ribuoli, la serie andrà in onda su Rai1 a partire dal 2022. A riprendere i ruoli di Milo Ventimiglia e Mandy Moore saranno Lino Guanciale e Aurora Ruffino. Il cast della serie annovera anche i nomi di Dario Aita, Claudia Marsicano e Livio Kone. Le location fondamentali saranno Roma, Milano e Torino.

Prodotta da Cattleya in collaborazione con Rai Fiction, Noi sarà composta da 12 episodi che andranno in onda in 6 prime serate su Rai1.