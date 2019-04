Noi: ecco le folli teorie dei fan sull'horror di Jordan Peele!

Noi, il nuovo thriller di Jordan Peele, è appena uscito nelle sale italiane ma i fan di tutto il mondo hanno già iniziato a discutere diverse teorie e interpretazioni.

Per chi non ha ancora visto il film, tutto ciò che segue è un grande spoiler sulla trama e i colpi di scena di Noi. La prima teoria riguarda la presunta sostituzione di Pluto e Jason. Molti sono convinti che Jason, in verità, è il doppelganger vero, che è stato sostituito prima degli eventi del film, questo vuol dire che Pluto, il bambino sfregiato dal fuoco, è nato nel mondo 'normale'. In questo caso il coniglio che Jason abbraccia alla fine è molto meno rassicurante, visto che nel sottosuolo i doppelganger si nutrivano di conigli crudi.

Locandina di Us

Molti fan si sono chiesti se Noi e Scappa - Get Out sono ambientati nello stesso universo cinematografico, o se sono uniti da un legame di prequel/sequel. Entrambi i film si fondano sui temi dell'oppressione e dell'appropriamento e non è difficile immaginare che la mitologia di un film abbia fatto nascere l'altro. La Lupita Nyong'o in rosso ha dichiarato che i doppi sono stati creati da una misteriosa organizzazione, forse connessa al governo, che li voleva utilizzare per, in un certo senso, controllare gli umani. Questa organizzazione potrebbe essere nata con la stessa folle scienza dietro le sequenze più assurde di Get Out. Nel primo film, i villain vogliono impiantare le menti dei ricchi anziani nei corpi forti e giovani, dopo la disfatta alle Olimpiadi di Roman Armitage nel 1936. Stando alle parole di Lupita in rosso, il progetto potrebbe essere nato negli anni '40, quindi potrebbe avere senso: in Get Out una sola anima poteva essere condivisa effettivamente tra due persone, quindi stavolta sarebbe solamente il processo inverso.

Noi, la recensione: un film horror che spaventa mostrandoci quello che siamo

Durante un'intervista a Entertainment Tonight, Jordan Peele - per aggiungere carne al fuoco - ha raccontato che alcuni fan hanno visto una somiglianza tra l'ambulanza guidata a fine film con quella guidata da lui in Vi presento i nostri.

Jason e Pluto, per quasi tutto il film, hanno una maschera a coprire i loro veri connotati, e i fan hanno subito trovato una similitudine con Jason Voorhees, l'assassino della saga di Venerdì 13. Però c'è da ricordare che nel primo film del franchise, la vera assassina è la madre di Jason, il che ha creato un gustoso parallelo. Per citare altri horror classici, su Reddit un utente ha dichiarato che le parole con cui il Dr. Loomis descrive Michael Meyers in Halloween sono simili a quelle con cui la Lupita in rosso descrive i doppelganger. La teoria poi si amplia andando a parlare di un Michael Meyers "buono" che è stato intrappolato nei tunnel sotterranei e sostituito da quello "cattivo", che è poi quello che è protagonista della saga cult. Ovviamente il guanto di pelle indossato dai doppelganger ha trovato qualche riferimento in quello di Freddy Krueger in Nightmare.

Secondo un'altra teoria, i doppelganger sono migliori degli umani. Le versioni degli Wilson, infatti, sono fisicamente o mentalmente danneggiati, è vero, ma Umbrae è più veloce di Zora, Abraham è molto più potente di Gabe, Pluto è riuscito a utilizzare il fuoco mentre Jason riesce solo a far partire una scintilla dal suo giochino, Adelaide riesce a sconfiggere la sua versione in rosso anche se ha le manette, dimostrando molta più abilità.