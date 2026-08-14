Francesco Totti "annuncia" Noemi Bocchi concorrente a Ballando con le stelle

Pochi minuti fa gli account social ufficiali di Ballando con le Stelle hanno svelato il quarto concorrente della nuova edizione del talent show condotto da Milly Carlucci. Come anticipato nelle scorse settimane, si tratta di Noemi Bocchi, la compagna di Francesco Totti. L'ex calciatore compare nel video di presentazione soltanto con la voce, lasciando a Noemi il compito di annunciare la sua nuova avventura televisiva.

Noemi Bocchi a Ballando con le Stelle, la battuta di Francesco Totti nel video

Nella clip si vede Noemi Bocchi mentre guarda un video di Michael Jackson e accenna al celebre Moonwalk. A quel punto interviene Francesco Totti, che le chiede scherzosamente: "Ma che ti sei operata all'anca?". Noemi poi svela il motivo della sua performance e annuncia: "Mi ha chiamato Milly, andrò a Ballando".

La compagna dell'ex capitano della Roma è quindi la quarta concorrente ufficiale di Ballando con le Stelle. Prima di lei erano stati annunciati Alessandro Matri, Aurora Ramazzotti ed Eugenio Finardi.

Francesco Totti e Noemi Bocchi

Il cast del programma comincia così a prendere forma. Secondo le anticipazioni circolate negli ultimi giorni, tra i possibili concorrenti dovrebbero esserci anche Riccardo Rossi, Jimmy Ghione, Anna Safroncik e Alberto Ravagnani. Per alcuni di loro, però, si attende ancora l'ufficialità.

Nel frattempo arrivano novità anche sul fronte dei professionisti. Nikita Perotti, che lo scorso anno ha portato alla vittoria Andrea Delogu, è stato confermato nel cast dei maestri. Tra le new entry ci sarebbe invece Gioia Giovanatti, pronta a debuttare nel talent show di Milly Carlucci.

Resta invece da definire la questione legata al celebre tesoretto. Secondo le ultime indiscrezioni, Lucio Presta ha ricevuto l'invito di Milly Carlucci a prendere il posto di Alberto Matano, ma il manager dei vip avrebbe declinato in maniera gentile ma decisa la proposta. Anche questo tassello del nuovo Ballando con le Stelle, dunque, resta ancora da definire.