Nocebo, il film con Eva Green si mostra in un inquietante trailer

Nocebo, il thriller con Eva Green diretto da Lorcan Finnegan, si presenta con un nuovo trailer che sa come catturare l'attenzione dei suoi spettatori.

Nocebo, l'ultimo thriller del regista Lorcan Finnegan con protagonista Eva Green, si è mostrato in un recente trailer introduttivo. Grazie ad esso è infatti possibile cominciare ad assaporare le atmosfere particolari e inquietanti del film, facendosi anche una prima idea riguardo ai personaggi al centro delle varie vicende.

Nella sinossi ufficiale di Nocebo si legge: "Una stilista (Eva Green) soffre di una misteriosa malattia che confonde i suoi medici e frustra suo marito (Mark Strong) - finché non arriva un aiuto sotto forma di una tata filippina (Chai Fonacier) che usa metodi derivanti da alcune tradizioni popolari per guarirla, ma questa strada porterà a galla una verità orribile".

Nocebo è stato scritto da Garret Shanley, diretto dal suddetto regista e prodotto da RLJE Films/Shudder.

La protagonista al centro di tutto è dunque Eva Green, con Mark Strong, Chai Fonacier e Billie Gadsdon. Nocebo sarà presentato in anteprima nelle sale il 4 novembre e sarà disponibile in digitale e tramite video on demand il 22 novembre.