Noah Schnapp di Stranger Things vorrebbe essere Spider-Man in un film

Noah Schnapp di Stranger Things vorrebbe essere Spider-Man in un live-action: 'Quando Tom sarà troppo vecchio per il ruolo, allora sarà la mia occasione'.

Noah Schnapp a.k.a. Will Byers di Stranger Things si sta già portando avanti, autocandidandosi come prossimo interprete in un futuro live-action di Spider-Man ereditando quindi il ruolo da Tom Holland, ultimo interprete dell'Uomo Ragno al cinema.

La giovane star della popolare serie tv di Netflix, durante la promozione del film Waiting For Anya, ha rivelato in un'intervista con BUILD Series che gli piacerebbe davvero interpretare l'amichevole Spider-Man di quartiere, un giorno.

"Sì, doppiare il personaggio sarebbe forte, ma mi piacerebbe realizzare un live-action. I live-action sono più divertenti!" risponde Schnapp quando gli viene chiesto cosa farebbe se gli chiedessero di prestare la voce a Peter Parker e il suo alter ego mascherato.

"Certo, dovremmo liberarci di chiunque sia l'attuale interprete... No, ma io adoro Tom Holland. Magari ora che diventa un po' più vecchio" aggiunge subito, e continua "Adoro Tom, e adoro Zendaya. Magari Tom Holland potrebbe fare l'altro Spider-Man, potrebbe farmi da maestro" suggerisce, facendo riferimento al Multiverso.

"Smettila di dare del vecchio a Tom Holland, è poco più grande di te!" gli ricorda ridendo l'intervistatore.

"Sto scherzando, adoro Tom. Però sai, mi sono fatto un po' di calcoli. Andrew Garfield ha smesso di essere Spider-Man a un certo punto, e il ruolo è andato poi a Tom. [...] In pratica, se tutto va come dico io, Tom si ritirerà quando io avrò la sua età quando ha accettato il ruolo, e io sarò il prossimo Spider-Man. È complicato da spiegare, ma i conti tornano: quando Tom arriverà all'età in cui Andrew ha smesso di essere Spider-Man, e si ritirerà anche lui, io che sarò arrivato all'età che aveva Tom quando ha accettato il ruolo, sarò Spider-Man".

A questo punto, l'intervistatore non può non chiedere cosa accadrà quando Andrew Garfield raggiungerà l'età attuale di Topbey Maguire, lo Spider-Man della trilogia di Raimi, e il ragazzo ammette "Ah non lo so. Ma questo non è un mio problema!".

Potete trovare il divertente filmato qui in calce alla notizia.

E voi che ne pensate? Schnapp sarebbe un buon Spider-Man? Fateci sapere.