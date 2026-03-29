Noah: perché Darren Aronofsky ha vietato gli animali veri sul set del colossal con Russell Crowe?

Continua a dividere Noah, controverso adattamento d'ispirazione biblica diretto da Darren Aronofsky nel 2014. Il film che vanta un cast al star torna stasera in prima serata su Rai Movie raccontando l'impresa di Noè che costruì un'arca per sfuggire al diluvio universale mettendo in salvo la propria famiglia e una coppia di animali per ogni specie, così da garantire il ripopolamento della Terra.

Costato circa 125 milioni, Noah ne ha incassati 362 a livello globale rivelandosi un successo nonostante le numerose critiche. Buona parte del budget è confluito nei maestosi effetti speciali utilizzati da Aronofsky non solo per ricreare il diluvio universale, ma anche tutte le specie animali visto nel film visto che la presenza di animali veri è stata bandita dal regista. Ecco perché.

L'ingresso degli animali sull'arca in Noah

Il colossal senza animali: la scelta estrema di Aronofsky che ha spiazzato il cast

Secondo il Libro della Genesi, Dio comandò che l'arca di Noè fosse riempita con "due esemplari di ogni specie" di animale, uccello e creatura terrestre. Ma Darren Aronofsky aveva un'idea precisa su come avrebbero dovuto apparire gli animali che salivano a bordo dell'arca a due a due. Il regista ha scelto di realizzare in CGI l'intero regno animale, raffigurando creature "leggermente modificate" in modo che non assomigliassero a nulla di vivente, come rivela il National Geographic.

Visto l'attivismo ambientale di Aronofsky, che lo vede in prima linea in molte cause per la salvaguardia del pianeta, il regista newyorkese ha scelto di non ricorrere a leoni, tigri o orsi veri. Grandi e piccoli, tutti gli animali presenti nel film sono creazioni di un artista di effetti speciali digitali della Industrial Light & Magic.

Russell Crowe in una concitata scena di Noah

Niente zoo sul set: il divieto di Aronofsky e la creazione delle "creature impossibili"

L'afflato ambientalista invade la pellicola con Russell Crowe, che abbiamo analizzato nella nostra Recensione di Noah. Parlando dell'idea creativa alla base del film, il regista ha detto: "Politicamente non è una buona cosa lavorare con animali vivi e questo sta diventando sempre più evidente con il passare del tempo".

Inoltre Aronosfky, come molti colleghi, ha optato per la CGI perché proteggere il benessere degli animali selvatici su un set cinematografico o televisivo può essere un'impresa lunga e costosa. "Tecnicamente, sarebbe stato estremamente difficile", ha dichiarato Aronofsky alla Directors Guild, spiegando le difficoltà nel convincere un animale a ripetere la stessa scena più e più volte, esigenza che spesso richiede la presenza di vari esemplari da usare come sosia.