Noah Centineo sarà il protagonista del film Valet

Noah Centineo sarà il protagonista di Valet, un film action a sfumature romantiche che verrà prodotto da Proxima Media di Ryan Kavanaugh.

Il progetto di cui sarà star il giovane attore, recentemente apparso in To All the Boys I've Loved Before, racconterà la storia di un autista che viene coinvolto in una missione governativa con lo scopo di bloccare gli affari di un trafficante d'armi internazionale, dopo che il giovane lavora per un agente segreto.

La regia sarà di Assaf Bernstein, mentre Jason Hall firmerà la sceneggiatura del lungometraggio.

Mark Burg, che farà parte del team di produttori, ha dichiarato: "Dal momento in cui ho letto lo script ho capito che volevo realizzare il film. Con un talento come quello di Noah Centineo e Assaf so che il film è in mani grandiose e assisteremo a un risultato incredibile".

Centineo recentemente ha ottenuto un ruolo anche nell'atteso reboot di Charlie's Angels che sarà diretto da Elizabeth Banks, in arrivo nelle sale cinematografiche nel mese di novembre 2019.