The Recruit: la serie tv di spionaggio di Noah Centineo tornerà con la stagione 2, Netflix annuncia il rinnovo

Netflix ha ufficializzato il rinnovo per la stagione 2 di The Recruit, la serie tv di spionaggio con Noah Centineo si prepara a proseguire lungo la sua strada.

The Recruit, l'eccitante serie tv con Noah Centineo, tornerà per una stagione 2. Netflix ha confermatoil rinnovo il 26 gennaio, annunciando che la serie tv di spionaggio e azione riprenderà dall'esatto punto in cui l'avevamo lasciata con il season finale. Cosa dobbiamo aspettarci dai nuovi episodi?

The Recruit: una scena della serie

"Sono entusiasta di tuffarmi di nuovo nel mondo divertente e pieno di azione di The Recruit", ha detto il creatore della serie, showrunner e produttore esecutivo Alexi Hawley a tudum.com (tramite Deadline). "Assistere a tutto il coinvolgimento del nostro pubblico nell'avventura dello show è stato incredibilmente gratificante, e non vedo l'ora di trasformare ogni cosa nella seconda stagione".

Vi ricordiamo che The Recruit ha debuttato su Netflix il 16 dicembre 2022, restando per 5 settimane di seguito nella top 10 delle serie tv in circa 88 paesi.

"So di parlare a nome di tutto il nostro cast e team esecutivo di eOne e Netflix quando dico che siamo entusiasti di tornare a lavorare su The Recruit per una seconda stagione. Non vedo l'ora di vedere cosa Alexi Hawley ha in serbo per tutti noi", ha detto invece Noah Centineo sempre a tudum.com, confermando il ritorno del suo personaggio.

The Recruit, la recensione della serie spionistica: dalla Bielorussia con amore

La storia di The Recruit si sviluppa sul personaggio di Owen Hendricks (Centineo), un giovane avvocato della CIA la cui prima settimana di lavoro è messa sottosopra quando scopre una lettera minacciosa dall'ex informatrice Max Meladze, che vuole denunciare l'agenzia a meno che non la scagionino da un orribile crimine. Da questa scoperta si avvia il viaggio in un mondo in cui dovrà confrontarsi con giochi di potere e loschi figuri.