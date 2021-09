No Time to Die: Jason Momoa coi figli Lola e Nakoa-Wolf sul red carpet (FOTO)

Jason Momoa coi figli Lola e Nakoa-Wolf alla premiere mondiale di No Time to Die

La star di Aquaman Jason Momoa è apparso in veste di ospite sul red carpet londinese di No Time to Die insieme ai figli Lola, 14 anni, e Nakoa-Wolf, 12 anni, avuti dalla moglie Lisa Bonet. Il tutto per la gioia dei fotografi presenti sul red carpet della Royal Albert Hall, che ieri ha ospitato la premiere mondiale del nuovo capitolo della saga di James Bond.

Da luglio, Jason Momoa si trova a Londra per girare Aquaman and the Lost Kingdom. Ieri ne ha approfittato per portare i figli a vedere il nuovo No Time to Die, anche se di recente ha dichiarato a EW che si augura per loro una carriera diversa dalla sua, lontana da Hollywood:

No Time to Die: le prime reazioni al film, "il finale perfetto per Daniel Craig"

"Uno di loro vuole fare l'attore e io non sono un fan. Non voglio che lo facciano. Non lo so. Farò del mio meglio per tenerli fuori da tutto questo. Amo la narrazione, amo il teatro, mi piace la regia e il cinema, ma voglio solo che facciano altro. Se davvero lo vogliono, forse... Ma non voglio che si occupino della recitazione. È molto difficile per le persone e non voglio che subiscano quella pressione. Sono un duro, posso gestirlo, ma non vorrei far passare qualcuno che amo attraverso tutto questo".