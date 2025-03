No Other Land miglior documentario agli Oscar, il regista chiede lo stop alla pulizia etnica in Palestina

Il collettivo di registi dietro la lavorazione di No Other Land, il documentario vincitore del premio Oscar 2025, è salito sul palco del Dolby Theatre, cogliendo l'opportunità per lanciare un forte appello a favore di una soluzione politica per la guerra in corso a Gaza.

In una serata che ha lasciato poco spazio a temi di attualità e politici, il discorso dei registi di No Other Land è spiccato in maniera evidente rispetto agli altri e ha già fatto il giro del mondo.

Il discorso dei registi di No Other Land agli Oscar

"Chiediamo al mondo di intraprendere azioni concrete per fermare l'ingiustizia e porre fine alla pulizia etnica del popolo palestinese" ha dichiarato Basel Adra, giornalista e attivista palestinese.

"Circa due mesi fa sono diventato padre" ha raccontato "e la mia speranza per mia figlia è che non debba vivere la stessa vita che sto vivendo io adesso. No Other Land riflette la dura realtà che sopportiamo da decenni e a cui continuiamo a resistere".

Una scena del documentario No Other Land

A fargli eco è stato il collega israeliano Yuval Abraham:"Viviamo in un regime in cui io sono libero per la legge civile, mentre Basel è soggetto a leggi militari che distruggono la sua vita e che lui non può controllare. Esiste un'altra strada, una soluzione politica senza supremazia etnica, con diritti nazionali per entrambi i nostri popoli".

La storia e il percorso di No Other Land

No Other Land ha debuttato lo scorso anno al Festival di Berlino vincendo il premio della giuria e del miglior documentario, venendo proiettato anche a Toronto, Vancouver e New York.

Il documentario segue la storia di una famiglia palestinese mentre il governo israeliano la costringe a lasciare la propria casa in Cisgiordania. Di fronte alla distruzione e alle vite perse, Abraham e Adra formano un'amicizia inaspettata.

Nonostante la vittoria agli Oscar, il film rimane ancora senza un distributore negli Stati Uniti.