No Escape - Colpo di stato stasera su Canale 20 Mediaset: cast e trama del thriller con Owen Wilson

Stasera Canale 20 Mediaset trasmette No Escape - Colpo di stato, un thriller del 2015 con Owen Wilson e Pierce Brosnan: cast e trama

Il film No Escape - Colpo di stato sarà trasmesso stasera, 9 giugno, su Canale 20 Mediaset in prima serata, con inizio alle 21:05. La pellicola, di produzione statunitense, è stata diretta da John Erick Dowdle che, insieme a Drew Dowdle, è anche autore della sceneggiatura. La colonna sonora è di Marco Beltrami. Trama, cast, recensione, curiosità e trailer del lungometraggio.

No Escape - Colpo di stato: Trama

Una famiglia americana composta da padre, madre e due figlie è in viaggio in Cambogia nel momento in cui il governo viene rovesciato e i ribelli iniziano a giustiziare tutti gli stranieri presenti nel paese.

No Escape - Colpo di stato: Curiosità

No Escape - Colpo di stato è stato distribuito in Italia il 10 settembre 2015 grazie a M2 Pictures.

Nonostante il film sia ambientato in un paese immaginario dell'Asia del Sud-Est, le riprese effettive sono state fatte principalmente in Thailandia. Alcune scene sono state anche girate in Cambogia.

John Dowdle ha detto di aver avuto l'idea di questa pellicola durante un viaggio in Tailandia con suo padre.

No Escape - Colpo di stato: Trailer e Recensione

Il trailer del film è disponibile grazie alla clip caricata su Mediaset Infinity, qui invece trovate la nostra recensione di No Escape - Colpo di stato.

