Nintendo e Illumination al lavoro sui film di Luigi e The Legend of Zelda?

Secondo un nuovo rumor, Nintendo starebbe lavorando a un paio di nuovi film d'animazione con Illumination e sarebbero legati a The Legend of Zelda e Luigi.

Dopo il grande successo di Super Mario Bros. Il Film al box-office quest'anno, è apparso subito chiaro che Nintendo avrebbe cercato di espandere questo franchise cinematografico appena iniziato.

L'indiscrezione in questione proviene da Zippo, che in passato aveva già svelato alcuni scoop su Nintendo. Secondo quanto rivelato nel loro ultimo blog, Nintendo starebbe lavorando a quattro progetti in totale. Uno di questi è il sequel di Super Mario, mentre l'altro è un progetto su Donkey Kong. Gli ultimi due film d'animazione sarebbero incentrati su The Legend of Zelda, mentre l'altro sarebbe uno spin-off di Super Mario incentrato su Luigi.

Per quanto riguarda il film incentrato su Luigi, al momento i dettagli sono piuttosto scarsi. Nell'ambito dei videogiochi, il titolo standalone più famoso di Luigi è Luigi's Mansion, incentrato su elementi horror. Il doppiatore di Luigi, Charlie Day, aveva già espresso interesse per lo sviluppo di un film d'animazione legato a Luigi's Mansion.

Per quanto riguarda il potenziale progetto su Zelda, il rumor in questione afferma che il film è "un'amalgama di giochi di Zelda molto diversi tra loro". Inoltre, pare che il protagonista del film, Link, parlerà, cosa che non si vede normalmente nella serie di videogiochi.

Al momento, la stessa Illumination ha già smentito queste voci legate a un film di Zelda. Ma se lo studio d'animazione e la Nintendo volessero espandersi oltre il mondo di Super Mario Bros, è probabile che Zelda sarà il primo a ricevere un adattamento per il grande schermo.