Nove Perfetti Sconosciuti 2: Hulu annuncia il rinnovo della serie prodotta da Nicole Kidman e David E. Kelley

Hulu ha svelato di aver ordinato la produzione di Nove Perfetti Sconosciuti 2, la seconda stagione della serie tratta dal romanzo di Liane Moriarty.

Il progetto è stato prodotto da Nicole Kidman e David E. Kelley, impegnati rispettivamente anche come protagonista e come produttore esecutivo.

L'annuncio ha portato inoltre alla conferma che Nove perfetti sconosciuti sarà in corsa per le nomination agli Emmy tra le serie drammatiche e non più nelle miniserie.

Nessuna delle star che hanno recitato nella prima stagione, composta da otto puntate dirette da Jonathan Levine, è attualmente coinvolta nella realizzazione del secondo capitolo della storia.

Nella serie tratta dal romanzo di Liane Moriarty avevano recitato, oltre a Nicole Kidman, Melissa McCarthy, Michael Shannon, Luke Evans, Bobby Cannavale, Regina Hall, Samara Weaving, Melvin Gregg, Asher Keddie, Grace Van Patten, Tiffany Boone, e Manny Jacinto.

La storia portata sul piccolo schermo era ambientata in un resort che prometteva di guarire e trasformare nove sconosciuti alle prese con stress e vari problemi personali. Masha (Kidman), la direttrice della struttura, aveva però delle tecniche e un approccio ai pazienti piuttosto unici dalle conseguenze drammatiche.