Nine Bullets - Fuga per la libertà stasera su Rai 4: trama e cast del film thriller con Sam Worthington

Stasera, 4 ottobre 2023, su Rai 4, in prima serata alle 21:20, andrà in onda Nine Bullets - Fuga per la libertà, un film diretto da Gigi Gaston con Sam Worthington. La sceneggiatura è firmata dallo stesso regista. La colonna sonora è di Hugo de Chaire. Trama, cast, recensione, curiosità e trailer del lungometraggio.

L'ex spogliarellista Gypsy si trova suo malgrado a proteggere il piccolo Sam, figlio dei vicini di casa uccisi dagli uomini del boss criminale Jack, che con Gypsy in passato ha avuto una relazione. Sam ha rubato a Jack un tablet con le coordinate bancarie di una grossa refurtiva e ora il sadico criminale rivuole ciò che gli appartiene, anche se questo vuol dire mettersi faccia a faccia con Gypsy.

Nine Bullets - Fuga per la libertà è stato distribuito da Eagle Pictures per IIF 1. La durata del film è di 97 minuti. Il film viene trasmesso stasera in prima TV. Alla regia troviamo l'esperta in thriller femminili Gigi Gaston.

La nostra recensione di Nine Bullets - Fuga per la libertà

Nine Bullets - Fuga per la libertà è stato accolto dalla critica nel seguente modo: su Imdb il pubblico lo ha votato con 4.0 su 10

