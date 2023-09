Nina dei Lupi: nuovi biglietti omaggio per vedere il film in sala a Roma, Bologna, Torino e Milano

Nina dei Lupi è il film diretto da Antonio Pisu, con Sergio Rubini e Sandra Ceccarelli, distribuito nelle sale cinematografiche dal 31 Agosto 2023 grazie a Genoma Films. Alcuni fortunati spettatori potranno assistere gratuitamente alle proiezioni valide per gli spettacoli dall'8 settembre al 10 settembre. Le città interessate sono Roma, Bologna, Torino e Milano. Ecco come ottenere i biglietti.

Nina dei Lupi: Trama

Una tempesta solare rende inutilizzabile qualunque apparecchiatura elettronica sul pianeta. Questo stesso giorno, una neonata viene ritrovata su una montagna vicino a un piccolo paese. Si chiamerà Nina, ma non crescerà in un mondo facile.

Quella catastrofe, infatti, farà sgretolare la civiltà, portando a una crisi di risorse e all'entrata in vigore della legge del più forte tra gli esseri umani. In questa situazione, però, il paese di Nina rimarrà un mondo a parte, dove i suoi abitanti sopravvivono senza tecnologia e la ragazzina potrà stringere un forte legame con la natura, che nemmeno lei riesce a comprendere appieno. Questo, infatti, la porterà a essere ritenuta una strega, a causa degli strani fenomeni che accadono in sua presenza.

Quando, però, una banda di predoni invaderà il paese, sterminando la popolazione e soggiogando i superstiti, l'ormai adolescente Nina riuscirà a fuggire nei boschi, imparando a sopravvivere in montagna e a convivere con i lupi, per poter comprendere i poteri che ha dentro di sé.

Cast artistico

Sergio Rubini

Sandra Ceccarelli

Cesare Bocci

Sara Ciocca

Tommaso Di Marco

Caterina Gabanella

Davide Silvestri

Biglietti omaggio: dove e quando

ROMA

CINEMA GIULIO CESARE

sabato 9 settembre - 10 biglietti

domenica 10 settembre - 10 biglietti

CINEMA GREENWICH

sabato 9 settembre - 10 biglietti

domenica 10 settembre - 10 biglietti

BOLOGNA

CINEMA ODEON

sabato 9 settembre - 10 biglietti

domenica 10 settembre - 10 biglietti

TORINO

CINEMA GIULIO NAZIONALE

venerdì 8 settembre - 10 biglietti

sabato 9 settembre - 10 biglietti

domenica 10 settembre - 10 biglietti

MILANO

CINEMA CENTRALE

venerdì 8 settembre - 10 biglietti

sabato 9 settembre - 10 biglietti

domenica 10 settembre - 10 biglietti

Come richiedere i biglietti omaggio

I biglietti, due per ogni singolo nominativo, saranno assegnati fino a esaurimento e dovranno essere richiesti inviando una email a info@blublunetwork.com. Attenzione: riceveranno risposta alla email di richiesta solo coloro a cui verranno assegnati i biglietti. Nella mail è fondamentale inserire nell'oggetto il nome del film per il quale si richiede il biglietto. Le mail che non si atterranno a questa disposizione non saranno prese in considerazione.