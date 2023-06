Nimona: nuovo trailer e data d'uscita per il film Netflix basato sul graphic novel di ND Stevenson

Originariamente in mano alla Disney, l'adattamento è stato poi ceduto ad Annapurna che lo ha sviluppato per il colosso dello streaming.

Netflix ha diffuso in streaming il nuovo trailer ufficiale di Nimona, adattamento animato della webcomic firmata da ND Stevenson.

L'adattamento cinematografico di Nimona è stato originariamente creato e sviluppato dalla Blue Sky, che è stata ufficialmente chiusa dalla Disney nel 2021, portando quest'ultima a cancellare il film. Secondo quanto riferito, il film era finito al 75%, ma richiedeva ancora dieci mesi di produzione, che sono stati completati da Annapurna e Netflix.

"Nimona è sempre stata una piccola ma vivace storia che non si fermava mai", aveva scritto Stevenson quando Netflix ha salvato il film. "È una combattente... ma ha anche delle persone davvero fantastiche che combattono per lei. Sono entusiasta di annunciare che THE NIMONA MOVIE È VIVO... in arrivo nel 2023 da Annapurna e Netflix".

In Nimona, l'omonima protagonista è una giovane mutaforma impulsiva con un talento per la malvagità. Lord Ballister Blackheart è un cattivo in cerca di vendetta. Come aiutanti e supercattivi, la loro missione: dimostrare al regno che Sir Ambrosius Goldenloin e i suoi amici dell'Istituto di Applicazione della Legge e dell'Eroismo non sono gli eroi che tutti credono essere. Ma quando alcuni piccoli atti di malizia si trasformano in una battaglia feroce, Lord Blackheart si rende conto che i poteri di Nimona sono oscuri e misteriosi come il suo passato. E il suo imprevedibile lato selvaggio potrebbe essere più pericoloso di quanto lui sia disposto ad ammettere.

Nimona: Netflix salva il film d'animazione LGBTQ-friendly cancellato da Disney

Il film vanta un cast vocale che include Chloe Moretz e Riz Ahmed. Nimona uscirà su Netflix il 30 giugno prossimo.