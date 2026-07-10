Uomini e donne: Nilufar e Giordano, il gesto social riaccende le speranze

Un semplice gesto di Giordano Mazzocchi a un commento sulla loro storia riaccende il gossip: dopo i recenti segnali social e gli avvistamenti, i fan tornano a sperare in un possibile riavvicinamento con Nilufar Addati.

Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi
NOTIZIA di 10/07/2026

La storia tra Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi torna al centro dell'attenzione dei fan di Uomini e Donne. Dopo anni dalla fine della loro relazione, alcuni segnali social hanno riacceso le ipotesi su un possibile riavvicinamento. L'ultimo gesto dell'ex corteggiatore non è passato inosservato e ha alimentato la curiosità del pubblico, anche se al momento nessuno dei due ha confermato un ritorno di fiamma.

Nilufar e Giordano, dall'amore a Uomini e Donne alle nuove indiscrezioni

Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi si sono conosciuti a Uomini e Donne, durante il percorso dell'ex tronista campana. Dopo mesi di emozioni, dubbi e confronti, Nilufar scelse Giordano, dando inizio a una relazione che conquistò subito il pubblico del programma. La coppia sembrava molto unita, tanto da decidere di mettersi alla prova partecipando a Temptation Island Vip, esperienza che però fece emergere alcune difficoltà e portò successivamente alla fine della loro storia.

Dopo la rottura, Nilufar e Giordano hanno intrapreso percorsi diversi, mantenendo però negli anni un rapporto caratterizzato da grande riservatezza. Periodicamente il loro nome è tornato al centro del gossip per alcuni segnali social e indiscrezioni che hanno fatto pensare a un possibile riavvicinamento.

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Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi

Le ultime speculazioni sono nate dopo la condivisione sui social di un breve video in cui compariva Nilufar durante una vacanza in Grecia. Un dettaglio che non è sfuggito ai follower, molti dei quali hanno ipotizzato un possibile avvicinamento con Giordano.

Nei giorni successivi, inoltre, altri elementi hanno alimentato il gossip. Nilufar ha partecipato a una serata in discoteca di Giordano Mazzocchi, aumentando ulteriormente le voci su un possibile ritorno della coppia. A queste indiscrezioni si è aggiunta nelle ultime ore una nuova mossa social dell'ex corteggiatore Giordano: un like a un post nel quale un'utente invitava tutti a rispettare i tempi e le scelte della coppia.

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"Saranno affari loro di cosa sono, di cosa vogliono essere e di cosa sono stati. Non devono nulla a nessuno. Se vorranno parlare lo faranno quando saranno pronti. La loro vita appartiene a loro, non al pubblico". Il pollicione alzato e ul commento di apprezzamento dell'ex corteggiatore è bastato ad accendere le speranze dei fan della coppia, anche se, chiaramente, significa solo che il commento ha trovato il pieno consenso di Giordano Mazzocchi.

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