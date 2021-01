Nikolaj Coster-Waldau e Joe Cole nel thriller Netflix Against the Ice

Un'avventura mozzafiato tra i ghiacci della Groelandia per Nikolaj Coster-Waldau e Joe Cole nel film Netflix Against the Ice, prodotto da Baltasar Kormákur.

Nikolaj Coster-Waldau e Joe Cole saranno protagonisti di Against The Ice, survival thriller prodotto dall'islandese Baltasar Kormákur per la piattaforma streaming Netflix.

Il trono di spade 5 - Nikolaj Coster-Waldau alla premiere di Londra

La star de Il trono di spade Nikolaj Coster-Waldau ha firmato la sceneggiatura di Against The Ice insieme a Joe Derrick, adattando l'omonimo romanzo danese.

Il film, girato in lingua inglese, sarà prodotto dai RVK Studios di Baltasar Kormákur.

Nel 1909, il Capitano Ejnar Mikkelsen (Nikolaj Coster-Waldau) guida una spedizione che ha il compito di confutare rivendicazione degli Stati Uniti sulla Groenlandia nord-orientale, un'affermazione che era radicata nell'idea che la Groenlandia fosse suddivisa in due diversi pezzi di terra. Lasciando l'equipaggio con la nave, Mikkelsen si lancia in un'escursione tra i ghiacci insieme all'inesperto membro dell'equipaggio Iver Iversen (Joe Cole).

I due uomini riescono a trovare la prova che la Groenlandia è un'isola, ma il ritorno alla nave richiede molto tempo. Combattendo la fame, la stanchezza e l'attacco di un orso polare, i due faranno ritorno alla nave per scoprire che è incastrata tra i ghiacci e il campo è abbandonato.

Le riprese di Against The Ice si sono concluse da poco in Islanda e Groelandia. Il film, che vede nel cast anche Charles Dance ed Heida Reed, è diretto dal danese Peter Flinth e approderà su Netflix nel corso del 2021.

73 Film da guardare su Netflix - Lista aggiornata a gennaio 2021