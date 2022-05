Nikolaj Coster-Waldau affianca Jennifer Garner nella serie AppleTV+ The Last Thing He Told Me

Nikolaj Coster-Waldau affiancherà Jennifer Garner nella serie AppleTV+ The Last Thing He Told Me, dove interpreterà un marito e padre di famiglia sparito nel nulla.

Nikolaj Coster-Waldau sarà il protagonista maschile della serie Apple TV+ The Last Thing He Told Me, dove affiancherà Jennifer Garner, qui in veste di interprete e produttrice esecutiva. Nel cast anche Angourie Rice.

Nikolaj Coster-Waldau in una scena del film Headhunters

The Last Thing He Told Me è stata creata da Laura Dave, autrice del romanzo da cui la serie è tratta, con lo sceneggiatore Josh Singer. La storia segue una donna che instaura una relazione con la figliastra di 16 anni e allo stesso tempo scopre le ragioni della misteriosa scomparsa del marito Owen (Nikolaj Coster-Waldau).

The Last Thing He Told Me è prodotta per Apple dalla Hello Sunshine di Reese Witherspoon, che ha opzionato il libro di Laura Dave, e 20th Television. Witherspoon e Lauren Neustadter produrranno per conto di Hello Sunshine, insieme a Jennifer Garner, Laura Dave e Singer. Olivia Newman dirigerà lo show e fungerà da co-produttore esecutivo.

Di recente Nikolaj Coster-Waldau, interprete di Jaime Lannister ne Il Trono di Spade, ha recitato nel thriller Against the Ice, che ha scritto e prodotto insieme alla sua compagnia Il Kippers.