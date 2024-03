The Last Thing He Told Me: la serie con Jennifer Garner viene rinnovata per la seconda stagione

Secondo quanto riportato da TVLine, L'ultima cosa che mi ha detto (The Last Thing He Told Me), inizialmente annunciata come serie limitata su Apple TV+, è stata rinnovata per la seconda stagione. Mentre la prima stagione era basata sull'omonimo romanzo di Laura Dave del 2021, la seconda si baserà sul sequel del libro, la cui pubblicazione è prevista per il 2025.

The Last Thing He Told Me ha come protagonista Jennifer Garner nei panni di Hannah, una donna che deve instaurare un rapporto con la figliastra sedicenne Bailey (Angourie Rice) per scoprire la verità sul perché suo marito Owen (Coster-Waldau) sia misteriosamente scomparso.

Animals, Jennifer Garner nel film Netflix dell'ex-marito Ben Affleck con Matt Damon?

L'ultima cosa che mi ha detto: una scena della serie

I dettagli della seconda stagione

Jennifer Garner, Nikolaj Coster-Waldau, Angourie Rice e David Morse torneranno in L'ultima cosa che mi ha detto 2. Aaron Zelman (The Killing) si unirà alla produzione come co-showrunner e produttore esecutivo insieme a Josh Singer, che ha co-creato la serie insieme a Dave.

"Sono entusiasta di poter raccontare ancora la storia di Hannah - non avrei potuto dire di sì più velocemente alla seconda stagione! Questi personaggi e la loro storia significano molto per me, come so che significano per i molti che hanno sostenuto il nostro show; siamo entusiasti di dare al pubblico ancora di più con questo prossimo capitolo", ha dichiarato la Garner tramite un comunicato.