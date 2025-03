Nightmare - Dal profondo della notte: l'edizione Steelbook 1 (4K Ultra HD + Blu-ray) in sconto su Amazon

L'edizione Steelbook 1 (4K Ultra HD + Blu-ray) di Nightmare - Dal profondo della notte è in sconto su Amazon. Sul sito, mentre stiamo scrivendo questo articolo di segnalazione, potete trovarla a 19,88€ con uno sconto del 13% sul prezzo mediano indicato (22,83€). I dettagli relativi al film in questione sono disponibili passando dal box seguente, o cliccando su questo indirizzo. L'edizione Steelbook 1 (4K Ultra HD + Blu-ray) di Nightmare - Dal profondo della notte indicata è venduta e spedita da Amazon.

Nightmare - Dal profondo della notte in un'edizione must have

Quarant'anni fa, Wes Craven diede vita a un incubo destinato a segnare per sempre la storia dell'horror. Nightmare - Dal profondo della notte ha ridefinito il concetto stesso di paura, portando sugli schermi uno degli antagonisti più iconici di sempre: Freddy Krueger. In occasione del suo anniversario, il cult del 1984 è tornato in un'edizione Steelbook 4K Ultra HD + Blu-ray pensata per rendere omaggio alla sua eredità cinematografica.

Questa edizione è un gioiellino da collezione, che racchiude l'atmosfera disturbante del film in un cofanetto dallo stile inconfondibile. Il restauro in 4K esalta ogni dettaglio delle sequenze più inquietanti, trascinando lo spettatore in un viaggio tra sogno e realtà, proprio come le vittime di Freddy. Un'opportunità imperdibile per riscoprire il capolavoro che ha terrorizzato generazioni e per custodire, nella propria collezione, un pezzo di storia del cinema horror.