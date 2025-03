Daredevil: Rinascita, la recensione del terzo episodio: chiamata alle armi

Non è la maschera a fare l'uomo.

Non ci sono solo le maschere metaforiche di Pirandello dal teatro ma anche quelle dei supereroi da quando si è iniziato a ragionare sul loro significato. Ci sono proprio loro al centro del terzo episodio di Daredevil: Rinascita il revival che dopo lunga attesa ha debuttato su Disney+.

Ci ritroviamo dopo una doppia premiere che ha settato il tono di questo comeback del Diavolo Custode, partendo da varie ispirazioni fumettistiche tra cui il Devil's Reign di Zdarsky & Checchetto ed iniziando con una dipartita che ha sicuramente diviso in due il cuore dei fan e fatto appendere al chiodo il costume al nostro protagonista cieco interpretato da Charlie Cox. D'ora in poi sarà solamente l'uomo, sarà l'avvocato. Due eventi però rischiano di minare questa sua convinta ritirata: la vittoria di Wilson Fisk come nuovo sindaco di New York e il caso Hector Ayala. Attenzione agli spoiler proseguendo nella lettura.

Daredevil: Rinascita, come in un legal drama

Il terzo episodio dello show Marvel Studios, intitolato Il vuoto della sua mano, si gira tra le aule di tribunale per evidenziare l'aspetto procedurale del racconto. Al centro l'accusa di aver ucciso un poliziotto - che come sappiamo fa sempre scalpore, soprattutto in una metropoli come la Grande Mela, e mette in moto una macchina che poi è difficile fermare finché non viene trovato un capro espiatorio, come dice l'investigatore privato di Matt.

Hector Ayala è in realtà la Tigre Bianca, come sapranno i lettori di comics, ma lui vorrebbe mantenere il riserbo sulla sua doppia identità. Il suo caso però è il pretesto perfetto per mettere in piedi una riflessione puntuale e sfaccettata sul concetto di (super)eroe. I vigilanti fanno più bene o più male alla città? Le forze dell'ordine (e quindi la legge e le istituzioni) da che parte stanno in quest'equazione e in questo ecosistema?

Lo sviluppo del caso Ayala non è solo una scusa per avere un supereroe portoricano, ma soprattutto per inserirlo perfettamente nel discorso più ampio del serial, mettendo in dubbio il ritorno di Matt Murdock come Daredevil. Una sorta di chiamata alle armi a cui non lui non vorrebbe rispondere, continuando a resistere: l'urlo di liberazione simbolico dopo un combattimento ne è la riprova.

In aula il ritmo è dato da regia e montaggio che utilizzano i campi e controcampi tipici del genere legal, presentando una puntata propriamente procedurale, compresi colpi di scena e sviluppi inaspettati nel caso. Intanto Matt e la sua nuova socia Kirsten McDuffie (Nikki M. James) provano a vincere con le carte a loro disposizione arrivando ad una risoluzione che saprà stupire il pubblico. D'altronde, come dirà l'accusa (che bello ritrovare John Benjamin Hickey) "I veri eroi non hanno bisogno di nascondersi".

Problemi di coppia nella serie Disney+

Daredevil: Rinascita mette in parallelo l'altra storyline principale, ovvero quella di Wilson Fisk e Vanessa Marianna (Vincent D'Onofrio Sandrine Holt), che fanno terapia di coppia dalla psicologa che sta frequentando Matt (Margarita Levieva). È evidente che dopo la quasi sua totale assenza nella terza stagione - ora che sono anche sposati e lei ha curato gli affari del marito mentre era in carcere - gli autori vogliano dare più spazio alla donna in questo revival. Il mezzo per farlo è utilizzare una dinamica che ricorda Gomorra e la coppia Don Pietro/Donna Imma in un mondo profondamente patriarcale e sessista, che nonostante si sia evoluto ancora si rifà a vecchi canoni, abitudini e tradizioni.

Ovviamente Kingpin ne sa una più del Diavolo (termine non a caso) e continua il suo piano di conquista di New York City, questa volta apparentemente con mezzi solo legali, ma è chiaro che qualcosa bolle in pentola. Solo che, dopo il piano complesso orchestrato nella terza stagione della serie madre è difficile replicare quella tensione narrativa e per noi spettatori capire come voglia ottenere di nuovo il potere, come sappiamo suo principale obiettivo, anche all'interno del proprio matrimonio. Questo è anche l'episodio dei monologhi (la violenza della parola), non solo le arringhe in tribunale ma anche quelle fuori dall'aula, come il discorso finale del neosindaco alla nipote blogger di Ulrich sull'importanza di comportarsi a carte scoperte. Ma quali saranno quelle nella sua mano e soprattutto quelle nascoste nel suo doppiopetto?