Nightmare, Robert Englund ha uno script pronto: ecco perché non sarà mai girato

Robert Englund ha pronto uno script per un nuovo Nightmare, ma la sceneggiatura scritta dall'attore celebre per aver dato il volto a Freddy Krueger purtroppo non potrà mai essere girata. Almeno nella sua forma attuale. Il problema con il film di Englund, che si sarebbe chiamato Freddy's Funhouse, sta infatti nel tempo ormai trascorso dal momento in cui l'ha creato, ovvero a fine anni '80, più o meno nel momento in cui veniva realizzato Nightmare 3 - I guerrieri del sogno, uscito nel 1987.

Robert Englund in una scena del film Zombie Strippers

Nello script di Robert Englund, a fronteggiare Krueger ci sarebbe stata la sorella di Tina, la migliore amica di Nancy in Nightmare - Dal profondo della notte, la prima vittima che vediamo soccombere al potere del killer.

Proprio per fare luce sulla morte di Tina e magari vendicarla, avrebbe agito la sorella più grande, mantenendo anche l'equilibrio degli elementi ormai tipico di ogni capitolo della saga, come dichiarato da Englund stesso a ComicBook.com: "Penso che sarebbe stato interessante scoprire la verità di Nightmare - Dal profondo della notte con i suoi occhi, e avrebbe rispettato l'equilibrio di ingredienti sul menù del primo film, perché ci vuole sempre una donna forte per risolvere la situazione. Bisogna passare sempre dagli occhi di una donna forte, perché anche se sono scettiche e sagge e ciniche, devono comunque perdere un po' della loro innocenza nei confronti dell'oscurità e il male che si annida nel mondo."

Nightmare, Robert Englund: "Sono troppo vecchio per interpretare Freddy"

Nella sua forma attuale, lo script per Nightmare scritto da Robert Englund metterebbe in scena abilità investigative terribilmente datate e non ci sarebbe modo di unire il plot della sceneggiatura ai nuovi strumenti tecnologici che la sorella di Tina utilizzerebbe oggi. L'attore comunque crede ancora nella potenzialità della sua idea e chissà che se qualcuno un giorno riuscirà a tirarne fuori qualcosa di girabile.