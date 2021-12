Nightmare - Dal profondo della notte tra i film protetti nella Biblioteca del Congresso

Il National Film Registry della Biblioteca del Congresso ha aggiunto il classico horror del 1984 Nightmare - Dal profondo della notte. Come tutte le aggiunte di film alla Biblioteca del Congresso, il titolo è ritenuto "culturalmente, storicamente o esteticamente significativo". Una mossa che è probabilmente un sogno che diventa realtà per le legioni di fan della saga di Nightmare.

Johnny Depp nel primo Nightmare

"Il grande maestro dell'horror Wes Craven, sia come sceneggiatore che come regista, ha regalato a una generazione di adolescenti un'insonnia terminale con questa fantasiosa e intensa festa del terrore. Freddy Krueger (interpretato dalla futura leggenda Robert Englund) è il fantasma devastato dalle ustioni di un serial killer di bambini, ora tornato a perseguitare i sogni dei ragazzi per vendicarsi. Heather Langenkamp interpreta l'eroica Nancy, che scopre chi è Freddy e capisce di doverlo fermare. Nel cast anche Johnny Depp, John Saxon, Ronee Blakley e Charles Fleischer", scrive la Biblioteca del Congresso.

Nightmare - Dal profondo della notte è in buona compagnia. Nel corso degli anni, la Biblioteca del Congresso ha aggiunto diversi film horror al proprio registro. Troviamo, ovviamente, L'esorcista, pellicola che ha ricevuto varie candidature agli Oscar, inclusa quella per il miglior film. Altri titoli includono Dracula, La sposa di Frankenstein, Alien, Psycho, Rosemary's Baby e Shining.

Nightmare, dal profondo della notte: 15 cose che (forse) non sapete sul film di Wes Craven

Questi sono gli altri titoli inclusi al National Film Registry della Biblioteca del Congresso:

Ringling Brothers Parade Film (1902) Jubilo (1919) The Flying Ace (1926) Hellbound Train (1930) Flowers and Trees (1932) L'altro uomo (1951) Che fine ha fatto Baby Jane? (1962) Evergreen (1965) Requiem-29 (1970) The Murder of Fred Hampton (1971) Pink Flamingos (1972) Sounder (1972) Il lungo addio (1973) Cooley High (1975) Richard Pryor: Live in Concert (1979) Chicana (1979) The Wobblies (1979) Star Wars Episode VI - Il ritorno dello Jedi (1983) Nightmare - Dal profondo della notte (1984) Stop Making Sense (1984) Who Killed Vincent Chin? (1987) The Watermelon Woman (1996) Selena (1997) Il signore degli anelli: La compagnia dell'anello (2001) WALL•E (2008)