Nightmare Before Christmas torna nelle sale per il 30° anniversario

La Disney riporterà nelle sale Nightmare Before Christmas in occasione del 30esimo anniversario della sua uscita nel 1993.

Il 20 ottobre, il classico d'animazione in stop-motion del regista Henry Selick, nato da un soggetto di Tim Burton, sarà riproposto nelle sale cinematografiche degli Stati Uniti e del Canada, 30 anni dopo la sua prima uscita avvenuta proprio nell'ottobre 1993.

La Disney ha inoltre annunciato che il cinema El Capitan di Hollywood, in California, proietterà Nightmare Before Christmas in 4D - una presentazione in 3D con effetti in sala - e ospiterà proiezioni per l'anniversario con celebrazioni speciali, souvenir e altro ancora.

Il classico Disney racconta la storia di Jack Skeletron (Chris Sarandon e Danny Elfman, Renato Zero nella versione italiana), il re delle zucche della città di Halloween. Annoiato dai soliti dolcetti e scherzetti, desidera qualcosa di più e presto si imbatte nella gloriosa magia della Città del Natale. Quando Jack decide di riportare questa gioiosa festività nella Città di Halloween, il suo sogno di ricoprire i panni di Babbo Natale si dissolve e toccherà a Sally (Catherine O'Hara), la bambola di pezza che lo ama, "ricucire" le cose.

Con le musiche del compositore Danny Elfman (Batman, Edward mani di forbice), il film è interpretato anche da William Hickey nel ruolo dello scienziato pazzo residente nella città di Halloween, il dott. Finkelstein; Glenn Shadix nei panni del sindaco letteralmente bifronte della città di Halloween; Ken Page nel ruolo di Oogie Boogie, l'uomo nero composto da striscianti vermi; Paul Reubens, O'Hara ed Elfman nei panni delle voci di Lock, Shock e Barrel, i tirapiedi del Bau Bau; Edward Ivory nei panni di Babbo Natale della città di Natale e Frank Welker nei panni del cane spettrale dal naso luminoso di Jack, Zero.