Nightmare Before Christmas, Danny Elfman: "Tutti pensavano fosse troppo spaventoso per i bambini"

A quasi trent'anni dall'uscita in sala di Nightmare Before Christmas, Danny Elfman ha parlato del film prodotto da Disney e del fatto che tutti pensassero che potesse risultare troppo spaventoso

A quasi trent'anni dall'uscita in sala di Nightmare Before Christmas, Danny Elfman ha parlato del film prodotto da Disney, diretto da Henry Selick e ideato da Tim Burton. In modo particolare, il compositore ha focalizzato la sua attenzione sul fatto che tutti pensassero che il film potesse risultare fin troppo spaventoso per un pubblico di bambini.

Una scena del film Nightmare Before Christmas (1993)

In occasione di un'intervista con Variety, Danny Elfman ha parlato di Nightmare Before Christmas, flop che ha rischiato di compromettere il rapporto di Disney con un pubblico di famiglie. Il film, però, è cresciuto nel corso degli anni fino a trasformarsi in un cult remunerativo grazie anche al merchandise. Danny Elfman ha raccontato: "Quando è uscito, tutti i giornalisti sottolineavano il fatto che potesse essere fin troppo spaventoso per un pubblico di bambini. Il successo del film mi ha fatto tantissimo piacere e mi emoziona vedere tanti bambini cantare le canzoni di Nightmare Before Christmas perché dimostra la sua seconda vita e il fatto che i giornalisti avessero torto".

Danny Elfman si è complimentato anche con Disney per aver sempre creduto nel progetto: "La persistenza del film per me è un grande piacere. Disney ha sempre creduto nel progetto, all'inizio e, soprattutto, dopo. Non tutte le compagnie si sarebbero comportate in questo modo!".

A inizio anno è stato ufficializzato che Nightmare Before Christmas avrà un sequel letterario. Non sarà realizzato, quindi, un film bensì un romanzo young adult che racconterà gli eventi successivi al 1993 e focalizzerà la sua attenzione sul personaggio di Sally. Il libro sarà firmato da Shea Ernshaw e sarà edito da Disney Publishing.