Nightflyers: i primi minuti della serie tratta dal racconto di George R.R. Martin

Nightflyers, lo show targato Syfy che verrà distribuito a livello internazionale da Netflix, arriverà sugli schermi televisivi nel mese di dicembre e ora è possibile vedere i primi minuti in anteprima: nel video si vede la dottoressa Agatha Matheson fluttuare all'interno della nave spaziale, in preda al panico mentre riattiva il sistema che regola la gravità. La donna trasmette poi un messaggio, rivelando che la Nightflyer ha subito dei danni importanti e tra i membri dell'equipaggio ci sono alcuni morti.

La serie è tratta dal racconto di George R.R. Martin e la storia è ambientata in un futuro in cui la Terra sta per essere distrutta; alcuni scienziati e una persona dotata di poteri telepatici partono per un viaggio, a bordo della nave spaziale The Nightflyer, con lo scopo di cercare una vita aliena. La missione dovrà però affrontare problemi e ostacoli inaspettati.

Gretchen Mol in Nightflyers sarà la dottoressa Agatha Matheson, mentre Eoin Macken ha il ruolo di Karl D'Branin. Il cast è completato da David Ajala, Sam Strike, Maya Eshet, Angus Sampson, Jodie Turner-Smith e Brian F. O'Byrne.

Lo scrittore sarà coinvolto come produttore, anche se non sarà attivamente al lavoro essendo impegnato nel completare il romanzo The Winds of Winter, mentre la sceneggiatura è stata firmata da Jeff Buhler.