GF VIP, la sorella di Lucia vuole la squalifica di Renato e Blu: la clip che divide il web

Un video diventato virale divide il pubblico del Grande Fratello VIP. Le immagini sarebbero poco chiare ma bastano a scatenare accuse e richieste di intervento immediato da parte della produzione.

A poche ore dalla messa in onda della nona puntata del Grande Fratello VIP, è scoppiata una polemica sul web che coinvolgerebbe alcuni concorrenti della Casa. Secondo quanto circolato sui social, una frase attribuita a Barbara Blu Prezia e a Renato Biancardi, e riferita alla concorrente Lucia Ilardo, avrebbe scatenato forti reazioni.

Le accuse sui social e l'intervento della sorella di Lucia Ilardo

A intervenire pubblicamente è stata la sorella di Lucia, che in un video su TikTok ha denunciato quanto avrebbe visto e ricevuto dai fan del programma, chiedendo provvedimenti disciplinari e persino la squalifica di alcuni concorrenti.

Nel suo sfogo, la ragazza ha parlato di messaggi molto pesanti e ha riportato un presunto dialogo tra i concorrenti, nel quale emergerebbero espressioni considerate offensive e atteggiamenti di scherno nei confronti di Lucia. In particolare, sostiene che in un video si vedrebbero anche gesti e battute interpretate come volgari e derisorie.

"In questo video si capisce palesemente. C'è Renato che dice che vuole appartarsi con Lucia e poi mandarla a quel paese, con tanto di commento orrendo da parte di una donna". La sorella di Lucia ha poi specificato quale sarebbe la frase detta dalla Prezia: "Da una ragazza, da Blu, mi fa schifo che venga detto, 'Falla ubriacare e poi prendila a calci'". Ma non finisce qui, la sorella della concorrente sostiene che Renato, Blu e Nicolò mimano conati di vomito quando passa Lucia: "Questi non è violenza? Questo è bullismo, è inconcepibile. Mi chiedo perché nessuno prenda provvedimenti".

Renato e Lucia

Il video virale e i dubbi sulla ricostruzione

Tuttavia, dalle clip diffuse online la situazione appare meno chiara: l'audio risulta poco comprensibile e non permette di ricostruire con certezza il contenuto della conversazione né il contesto reale delle frasi. Alcuni passaggi sembrano riferirsi a temi generici e non direttamente a Lucia Ilardo. Tra quest'ultima e Renato i rapporti si sono deteriorati, nonostante ci sia stata anche dell'intimità.

La possibile decisione del Grande Fratello

Al momento, non ci sono conferme ufficiali da parte della produzione del programma, che potrebbe comunque analizzare i filmati nelle prossime ore per valutare eventuali provvedimenti. Resta quindi in sospeso la possibilità di sanzioni o modifiche al televoto, in attesa di ulteriori verifiche.