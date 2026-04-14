GF VIP, la sorella di Lucia vuole la squalifica di Renato e Blu: la clip che divide il web

Un video diventato virale divide il pubblico del Grande Fratello VIP. Le immagini sarebbero poco chiare ma bastano a scatenare accuse e richieste di intervento immediato da parte della produzione.

Renato Biancardi
NOTIZIA di 14/04/2026

A poche ore dalla messa in onda della nona puntata del Grande Fratello VIP, è scoppiata una polemica sul web che coinvolgerebbe alcuni concorrenti della Casa. Secondo quanto circolato sui social, una frase attribuita a Barbara Blu Prezia e a Renato Biancardi, e riferita alla concorrente Lucia Ilardo, avrebbe scatenato forti reazioni.

Le accuse sui social e l'intervento della sorella di Lucia Ilardo

A intervenire pubblicamente è stata la sorella di Lucia, che in un video su TikTok ha denunciato quanto avrebbe visto e ricevuto dai fan del programma, chiedendo provvedimenti disciplinari e persino la squalifica di alcuni concorrenti.

Nel suo sfogo, la ragazza ha parlato di messaggi molto pesanti e ha riportato un presunto dialogo tra i concorrenti, nel quale emergerebbero espressioni considerate offensive e atteggiamenti di scherno nei confronti di Lucia. In particolare, sostiene che in un video si vedrebbero anche gesti e battute interpretate come volgari e derisorie.

"In questo video si capisce palesemente. C'è Renato che dice che vuole appartarsi con Lucia e poi mandarla a quel paese, con tanto di commento orrendo da parte di una donna". La sorella di Lucia ha poi specificato quale sarebbe la frase detta dalla Prezia: "Da una ragazza, da Blu, mi fa schifo che venga detto, 'Falla ubriacare e poi prendila a calci'". Ma non finisce qui, la sorella della concorrente sostiene che Renato, Blu e Nicolò mimano conati di vomito quando passa Lucia: "Questi non è violenza? Questo è bullismo, è inconcepibile. Mi chiedo perché nessuno prenda provvedimenti".

Renato Lucia
Renato e Lucia

Il video virale e i dubbi sulla ricostruzione

Tuttavia, dalle clip diffuse online la situazione appare meno chiara: l'audio risulta poco comprensibile e non permette di ricostruire con certezza il contenuto della conversazione né il contesto reale delle frasi. Alcuni passaggi sembrano riferirsi a temi generici e non direttamente a Lucia Ilardo. Tra quest'ultima e Renato i rapporti si sono deteriorati, nonostante ci sia stata anche dell'intimità.

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La possibile decisione del Grande Fratello

Al momento, non ci sono conferme ufficiali da parte della produzione del programma, che potrebbe comunque analizzare i filmati nelle prossime ore per valutare eventuali provvedimenti. Resta quindi in sospeso la possibilità di sanzioni o modifiche al televoto, in attesa di ulteriori verifiche.

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