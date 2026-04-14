Grande Fratello Vip, sondaggi nona puntata: eliminata una tra Lucia e Blu?

Questa sera, martedì 14 aprile, torna una nuova puntata del Grande Fratello Vip 8, condotta da Ilary Blasi, con la presenza in studio delle opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Durante la diretta verrà annunciato il concorrente meno votato tra i quattro in nomination, che dovrà abbandonare immediatamente la Casa più spiata d'Italia, ecco cosa dicono i sondaggi.

Sondaggi Grande Fratello Vip: chi è il preferito del pubblico?

Al televoto si affrontano quattro concorrenti: Adriana Volpe, Alessandra Mussolini, Lucia Ilardo e Barbara Blu Prezia. Fin da subito è apparso chiaro che la vera sfida riguardasse soprattutto le ultime due concorrenti, mentre Volpe e Mussolini si confermano tra le protagoniste assolute di questa edizione, anche grazie ai loro frequenti scontri e alla forte presenza nelle dinamiche del reality. Secondo i sondaggi online del portale ForumFree, le preferenze del pubblico sono così distribuite:

Adriana Volpe: 43,54%

Alessandra Mussolini: 23,13%

Lucia Ilardo: 17,26%

Barbara Blu Prezia: 16,07%

Alessandra Mussolini e Adriana Volpe

Nomination e dinamiche nella Casa: chi rischia davvero

I sondaggi sembrano indicare una direzione piuttosto chiara: Adriana Volpe e Alessandra Mussolini appaiono al sicuro grazie alla loro forte personalità e al ruolo centrale nel programma. La vera sfida si gioca quindi tra Lucia Ilardo e Barbara Blu Prezia, chiamate a uscire dall'ombra e conquistare il pubblico per evitare l'eliminazione.

La differenza tra le due gieffine è minima, e solo la puntata di questa sera decreterà chi dovrà lasciare definitivamente la Casa. Nelle ultime ore, Adriana Volpe e Alessandra Mussolini - insieme ad Antonella Elia - hanno dato vita a una sorta di alleanza. L'ex parlamentare ha criticato i concorrenti più giovani, accusandoli di alimentare le polemiche senza esporsi davvero, lasciando che siano altri a scontrarsi durante le dirette per poi commentare a posteriori. Le tre gieffine hanno siglato una tregua che rischia di essere solo temporanea: la puntata di stasera potrebbe infatti portare nuovi sviluppi e ribaltare gli equilibri.

Come votare il concorrente preferito

Il pubblico può esprimere la propria preferenza attraverso due modalità: