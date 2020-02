Nicole Kidman produttrice del film My Lovely Wife

Nicole Kidman produrrà, in collaborazione con Amazon, l'adattamento del romanzo My Lovely Wife, scritto da Samantha Downing.

Il progetto sarà infatti una collaborazione tra la Blossom Films, di proprietà della star australiana, e Amazon Studios.

Tra le pagine si racconta la storia di Tobias e della sua adorabile moglie Millicent, una coppia che sembra avere una vita perfetta a casa e in famiglia. I due custodiscono però un oscuro segreto: il marito ha aiutato a coprire gli omicidi seriali della moglie. Quando viene scoperta una delle loro vittime, l'uomo si rende conto che la moglie non merita la fiducia che pensava di poterle concedere.

Amazon Studios ha conquistato i diritti cinematografici del libero e per ora non è stato annunciato se Nicole Kidman sarà coinvolta anche come protagonista del film.

La casa di produzione dell'attrice australiana ha recentemente contribuito al successo della serie Big Little Lies e alla realizzazione di The Undoing.

Il romanzo My Lovely Wife è stato tradotto in 23 nazioni ed è stato nominato al premio Edgar Award, il più prestigioso per i progetti crime.