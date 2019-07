Nicole Kidman: "Secondo mio marito sono una maniaca a letto..."

Nicole Kidman è una maniaca a letto? Suo marito, il musicista Keith Urban, l'ha praticamente così definita in alcune sue canzoni, mettendo in difficoltà la diva nel corso di una recente intervista che chiedeva, naturalmente, ragguagli sulla loro vita sessuale.

In unʼintervista a The Kyle & Jackie O Show, il più importante programma radiofonico australiano, Nicole Kidman ha parlato di un particolare brano scritto dal marito, che la descrive come una donna maniaca del sesso, con questi versi: "Ti sveglia nel cuore della notte per fare l'amore. E' una maniaca a letto.."

L'anno scorso, quando la canzone fu pubblicata, Keith Urban l'aveva definita solo una semplice canzone smaliziata dedicata all'amore della sua vita, con la quale ha recentemente festeggiato 13 anni di matrimonio.

Nicole Kidman ha continuato l'intervista, specificando che non ha mai messo freni alla creatività del marito, musicista e artista ormai affermato, ma ammette che quella canzone un po' l'ha messa in imbarazzo: "Non discuto l'arte di mio marito, è un po' imbarazzante, ma... meglio che sentirsi dire "dio, sono così annoiato. Sforzati, Nicole!'".

Durante l'intervista, il conduttore Kyle ha stuzzicato l'attrice chiedendole se è davvero si alza di notte presa dalla voglia di fare l'amore con il marito e Nicole non si è sottratta dal rispondere, sebbene un po' imabarazzata e fintamente stizzita: "No, cosa ?! Lo stai inventando, Kyle. Sta 'zitto. Non rispondo... è scandaloso...".

Scandaloso sì, ma chissà forse è davvero così, visto che Nicole non ha negato.

Nicole Kidman e Keith Urban si sono sposati nel 2006 e hanno due figlie, Sunday Rose, 11 anni, e Faith Margaret, 8 anni.