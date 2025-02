David Gordon Green dirigerà un biopic musicale su Lionel Richie

Il prossimo progetto di David Gordon Green? Un biopic sulla popstar Lionel Richie secondo le voci recenti. Il regista dei reboot di Halloween e L'esorcista si starebbe preparando per dirigere la pellicola sul celebre cantante utilizzando una sceneggiatura di Peter Chiarelli che sarebbe finita nel mirino di Disney.

Richie, 75, è uno degli artisti più popolari di sempre. Autore di hit come All Night Long, Say You Say Me, e Endless Love, ha debuttato come leader dei Commodores, per poi dare il via a una eccezionale carriera da solista.

Per quanto riguarda David Gordon Green, il regista ha cercato di riprendersi rapidamente dal flop del reboot L'Esorcista - Il credente realizzando un film più piccolo, Nutcrackers, commedia con Ben Stiller uscita direttamente in streaming. Noto per le scelte imprevedibili, potrebbe misurarsi co genere biopic musicale che ancora gli manca.

Una star globale per un regista dall'animo indie

David Gordon Green a Venezia

Considerato una delle figure più celebrate nella storia della musica, la carriera del 75enne Lionel Richiesi estende per oltre quattro decenni, regalandoci inni indimenticabili come Hello, All Night Long, Say You Say Me, We Are The World, Easy e molti altri. Il vincitore di Grammy Awards, Oscar e Golden Globe ha venduto oltre 125 milioni di dischi in tutto il mondo.

Riconosciuto per la sua straordinaria capacità di intrattenere e connettersi con il pubblico di tutte le generazioni, le esibizioni di Richie sono una vera lezione di nostalgia ed energia.

Il cantante è anche padre adottivo di Nicole Richie, attrice, stilista, scrittrice e cantante statunitense.